Южный фронт – ключ к победе Украины: анализ военной ситуации от полковника

Любое разрезание сухопутного коридора в Крым будет означать конец южного фронта противника

ВСУ имеют определенные успехи на южном фронте, медленно, но верно тесня врага в Запорожской области. И хотя на фоне положительных сводок о продвижении украинских военных мелькают опасения, что россияне могли не менее серьезно, чем первую, обустроить вторую линию обороны, хочется верить в лучшее.

В то, что вскоре будет осуществлен прорыв, который опрокинет оккупационную группировку на юге – со всеми вытекающими последствиями. Почему именно это направление – приоритетное и какие есть сценарии развития событий "Телеграфу" рассказал полковник запаса Сергей Грабский.

По словам военного эксперта, по состоянию на начало осени мы можем рассматривать три варианта дальнейшего развития ситуации на фронте:

полное выполнение задач весенне-летне-осенней кампании;

частичное выполнение;

невыполнение задач.

– Если мы говорим о первом (максимально позитивном для нас) варианте – выходе к побережью Азовского моря, блокировании Крыма – это одна опция. Она предусматривает сосредоточение наших усилий на данном направлении. Противник вынужден будет заниматься эвакуацией своей группировки. Что, кстати, россияне научились делать мастерски, – подчеркивает эксперт.

Следует понимать, продолжает он, что украинские Силы обороны сделали всё возможное, чтобы минимизировать возможности противника по подтягиванию резервов и разворачиванию каких-то серьезных контингентов войск на южном направлении.

– Попытки оккупантов подтянуть туда войска с восточного фронта требуют серьезного напряжения. Противник ограничен в своих действиях. И вынужден оперировать теми войсками, что есть под рукой. А логистику мы им изрядно нарушили, – объясняет полковник.

Однозначным успехом будет обвал южного фронта, уверен Сергей Грабский. После чего заблокированный Крым (с перебитым сухопутным коридором и Крымским мостом в зоне поражения ракет и морских дронов) мало на что будет способен. Военные объекты там будут методично уничтожаться. Со всеми вытекающими.

Причем, не столь важно, где именно мы осуществим прорыв, акцентирует военный эксперт. Любое разрезание сухопутного коридора будет означать конец южного фронта противника.

– Второй вариант не столь оптимистичен, – говорит полковник. – Он предполагает, что наши войска выйдут, допустим, к Токмаку или Мелитополю. И возьмут под огневой контроль позиции противника, его коммуникации – вплоть до побережья Азовского моря. Но это не подразумевает полный контроль. У россиян останется возможность понемногу наращивать свой оборонный потенциал. Любые их попытки наступать мы уже на данном направлении исключили.

Даже такой вариант (оттягивающий значительную победу примерно на год) потребует от нас дополнительных усилий по сосредоточению войск с целью продолжения наступления в будущем, отмечает Сергей Грабский. С пониманием, что без победы на юге у нас не будет победы на востоке.

Ну, а третий – наиболее пессимистический – сценарий предполагает, что мы остановимся на плюс-минус позициях, как сейчас. Не сумев установить даже относительный огневой контроль вдоль побережья Азовского моря.

– И тогда нам придется бросить еще больше сил и средств, чтобы всё же сбивать противника на южном направлении. Это будет очень тяжело, – предупреждает полковник. – Особенно на фоне того, что россияне усиливают мобилизацию, уже начали развертывание дополнительных сил и средств. Да, им катастрофически не хватает вооружения и боевой техники. Но кремлю это и не надо. Он действует по традиционной тактике – ставка на живую силу. Никогда россия без союзников не побеждала.

Но сейчас она входит в режим привычного существования для этого образования. А именно – заявлять, что страна практически окружена врагами. Что позволяет включить режим внутренней мобилизации. Для россиян даже в условиях инфляции 200 тысяч рублей, которые предлагают контрактникам, это колоссальные деньги. И кремль найдет десятки, сотни тысяч желающих пойти убивать за эти деньги, – говорит военный эксперт.

Учитывая вышесказанное, отмечает Сергей Грабский для нас критически важно решить позитивно для себя вопрос южного фронта. Если нет – Украину ожидает мобилизация дополнительных ресурсов. И человеческих, и материальных.

– Что касается востока, там ситуация совершенно иная. Мы – в обороне. И чтобы наступать, нам необходимо совершенно иное число и качество войск, включая серьезные потребности в авиации и дальнобойном вооружении, – акцентирует эксперт. – Без этого повторить наши удачные прошлогодние операции (типа Харьковской, Херсонской) вряд ли возможно. На востоке плечо подвоза у россиян – короткое. И на Купянском, Сватовском направлениях они показали, что могут довольно быстро собрать мощную группировку.