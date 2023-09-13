Историческое событие по многим пунктам: чем уникален подрыв подлодки в Севастополе

Украина творит историю уже не в первый раз

Повреждение российской подводной лодки "Ростов-на-Дону" во время взрывов в Севастополе является историческим событием. В частности, потому что у Украины нет штатных возможностей для борьбы с такой вражеской техникой.

Об этом пишет издание "Defense Express". Журналисты отмечают, что если поражение большого десантного корабля произошло уже в третий раз, то поражение подводной лодки является уникальной ситуацией.

"Сама по себе подводная лодка является сверхсложной целью, противодействие которой требует целого комплекса средств с противолодочными кораблями, самолетами и вертолетами, собственными подводными лодками. Но в Украине сейчас ничего из выше перечисленного просто нет", — говорится в материале и добавляется, что у нашей страны сейчас даже нечем обнаруживать такие плавсредства.

По мнению "Defense Express", единственной возможностью поразить российскую подводную лодку было именно уничтожить ее в надводном положении, то есть в бухте. Это и было осуществлено.

"И это первое в истории применение крылатых ракет для поражения подводной лодки за всю историю, тем более сразу результативное", — пишут журналисты.

Издание также отмечает и то, что Украина уже не в первый раз за время полномасштабного вторжения "говорит новые слова в военном морском деле". В пример приводится уничтожение крейсера, который наше государство впервые потопило в своей в истории, а также успешное применение морских дронов.

Также в "Defense Express" с большой долей вероятности предполагают, что речь идет об окончательном выводе из строя подводной лодки "Ростов-на-Дону". Это предположение основывается не только на масштабе пожара, охватившего сухой док, где субмарина находилась вместе с БДК "Минск", но и на вероятности применения крылатых ракет типа Storm Shadow.

"Они обладают боевой частью весом 450 кг, состоящей из двух отдельных частей. Первая – лидирующий кумулятивный заряд, образующий в препятствии отверстие, в которое уже влетает основная обломочно-фугасная боевая часть.Таким образом при поражении подлодки, или любого другого корабля, взрыв проходит внутри корпуса. Это означает критические повреждения. А в случае с масштабным пожаром, охватившим оба корабля, речь идет о критических последствиях, потому что они просто выгорают изнутри, а из-за высокой температуры плавятся переборки", — говорится в статье.

Напомним, ранее "Телеграф" писали о том, что известно о подлодке "Ростов-на-Дону", которую взорвали в Севастополе.