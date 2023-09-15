Суд выбирает меру пресечения для Шуфрича: эксклюзивные фото

Народному депутату Нестору Шуфричу, которому 15 сентября объявили о подозрении в госизмене, выбирают меру пресечения. Заседание суда уже началось.

В зале находится корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, который передает все последние новости и делится новыми фотографиями. Уже известно, что прокуратура попросила сделать процесс по нардепу закрытым, ссылаясь на то, что в ходе рассмотрения дела может озвучиваться информация, которая является гостайной. В свою очередь защита выступала против этого. Судьи прислушались к первым.

Перед этим Шуфрич успел пообщаться с журналистами. Свою вину он отрицает.

"Суть обвинения в том, что я сделал депутатские запросы, еще нужно установить делал ли я это, выяснение обстоятельств, внимание, похищение Чауса во времена Порошенко. В этом увидели госизмену. Публичные запросы, публичные ответы. Даже если кто-то пользовался моими бланками, потому что подписи не мои стоят — это однозначно, я не вижу, где тут преступление. Где преступление в том, что нардеп, как и все общество, интересуется, что случилось с судьей Чаусом. Было интересно, что же там Порошенко наделал, чтобы у нас пропал целый судья", — говорит он.

Также он прокомментировал документ, который у него нашли при обысках. Напомним, что в нем детально описывался статус автономии для Донецкой и Луганской областей.

"Этот документ называется концепцией. Внимание. Был передан в ОБСЕ и касался, в принципе, сохранения Донеччины и Луганщины в границах Украины как областей. Этот документ давно находится в Генпрокуратуре, потому что это был компромисс, который можно было организовать в июне 2014 года. Порошенко 30 июня принял решение, вместо того, чтобы завершить переговорный процесс, решить эту ситуацию военным путем. И вы помните, было Изварино, потом был Иловайск. И все это уже было после того как нам не удалось остановить эту войну. А шанс был. И когда ОБСЕ спросило у нас, о чем мы тогда реально предварительно могли бы договорится, мы высказали ту позицию, которая бы позволила Украине избежать трагедии в Иловайске, и закрыть это все еще в июне. По алгоритму — области сохранялись, они просили себе дополнительные незначительные полномочия. И я поехал туда с мандатом Турчинова, а потом с мандатом Порошенко. И мы их слушали. Они попросили четыре вещи: первое — чтобы согласовали с облсоветом три должности (губернатора, руководителя милиции и руководителя прокуратуры). И право использовать русский язык на территории Донецкой и Луганской областей. Ни про какие автономии не шла речь. Да, они хотели называться не областью а краем. Это было их видение. Украина на это не согласилась…Я этот документ уже давно передал правоохранителям и показывал им, что вот такие были перспективы", — утверждает Шуфрич.

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