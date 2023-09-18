ВСУ разбивают все надежды врага на одном из важных направлений: карта

Оккупанты пытаются штурмовать позиции ВСУ

российские оккупанты пытались атаковать позиции ВСУ на Бахмутском направлении. Наши военные отбили атаку врага в районе Белой Горы.

Об этом говорится в свежей сводке Генштаба ВСУ. Там отметили, что враг также пытался пробиться в районе недавно освобожденной Андреевки, но успехов не добился.

В то же время ВСУ продолжают штурмовать позиции противника в районе Клещиевку. Там враг несет большие потери не только в живой силе, но и в технике. Украинские военные закрепляются на занятых позициях.

Пытался противник выбить ВСУ и на позициях на Марьинском направлении, в частности в районе Марьинки.

"Здесь за прошедшие сутки враг предпринял 10 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. В то же время на Авдеевском и Шахтерском направлениях Силы обороны удерживают инициативу, давят на врага, проводят штурмовые действия и отвоевывают нашу землю", — говорится в сводке украинских силовиков.

Ранее "Телеграф" писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский высказался о ходе контрнаступления и оценил его ход.