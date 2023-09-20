В бюджете-2024 не выделили деньги на дороги, хотя строить их могут: откуда возьмут средства

На укрытия для школ и детских садов средства выделили отдельно

В госбюджете на 2024 год не предусмотрены деньги на строительство новых дорог. В следующем году их будут прокладывать только по отдельным решениям Кабмина за деньги из резервного фонда.

Об этом сообщила председатель комитета Верховной Рады по бюджету Роксолана Пидласа. По ее словам, все урезанные статьи по программам расходов Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры и Агентства восстановления будут направлены на нужды обороны Украины.

"Мининфраструктуры и дальше будет заниматься проектами восстановления, но деньги на это будет искать у международных партнеров. Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии будет наполняться от конфискованного у россиян на территории Украины имущества, если Фонд государственного имущества сможет успешно его продать", — сказала она.

Отмечается, что на укрытия для школ и детских садов в бюджете отдельно выделено 3,3 млрд грн.

Подробнее о госбюджете на 2024 год вы можете прочитать в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.

Ранее мы писали о том, что Верховная Рада проголосовала за открытие деклараций.