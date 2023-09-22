Без этого освобождения Крыма не видать: названо оружие, очень нужное ВСУ

Украина нуждается в самолетах и не только

Силы обороны с тяжелыми боями продвигаются на востоке и юге Украины, но для освобождения всех оккупированных россиянами территорий, в том числе и Крыма, необходимо соответствующее вооружение. Речь о военной авиации, дальнобойных ракетах и не только.

Такое мнение "Телеграфу" высказал военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев. Также украинской армии необходима техника для разминирования.

"Без паритета в воздухе об успешном взятии под контроль сухопутного коридора в Крым и говорить нечего. Также нужна инженерная техника разминирования. Сейчас в Запорожской и Донецкой областях сплошные минные поля, глубина которых составляет от 7 до 15 километров. Всегда есть потребность в снарядах — танковых, артиллерийских, минометных", — отметил эксперт.

Также, по его словам, нужна бронетехника, средства поражения, реактивная ствольная артиллерия. Необходимы системы реактивной артиллерии ATACMS с дальностью поражения до 300 км и непременно ракеты кассетного типа.

"Это даст возможность локализации мест хранения бронетехники, ведь, к сожалению, крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP бьют по одиночным целям, в то время как у ATACMS зона поражения может достигать километра, что позволит выводить из строя аэродромы и места базирования тяжелой бронетехники. Имея все это, мы сможем установить паритет в средствах поражения с русскими оккупантами", — резюмировал Снегирев.

Детальнее читайте в материале "Телеграфа": Оккупанты повторят "жест доброй воли": военный эксперт назвал две причины, почему освободить Крым будет легче чем Донбасс

Ранее "Телеграф" рассказывал, что США объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине. Его общая сумма — 325 млн долларов, в пакет вошли боеприпасы, в том числе для систем ПВО и HIMARS, системы противовоздушной обороны Avenger и другое.