"Мы не тратим миллиарды, чтобы отдавать их": Дуда поставил точку в разговорах об оружии для Украины

Польский лидер призвал помнить, кто больше всего выиграет, если Польша и Украина разойдутся

Президент Польши Анджей Дуда прокомментировал заявление своего премьер-министра Матеуша Моравецкого о якобы прекращении поставок оружия для Украины. Он пообещал, что военная помощь Киеву будет и дальше оказываться, но назвал условие.

Об этом пишет польская газета Super Express. По его словам, заявление Моравецкого не значит, что поляки вообще не будут передавать оружие Украине.

"Я совершенно по-другому интерпретировал заявление премьер-министра. Может быть, потому, что я недавно с ним разговаривал, в том числе о передаче техники Украине", — сказал он.

Он отметил, что речь идет о новом оружии как, например, артиллерийские гаубицы К2 или танки К9.

"Эта техника должна послужить усилению польской армии. Мы не тратим миллиарды, чтобы вдруг отдать их", — сообщил Дуда.

Президент объяснил, что Польша готова поставлять Украине старую военную технику, которая будет замещаться за счет закупки новой. Польский лидер призвал помнить, кто больше всего выиграет, если Польша и Украина разойдутся и добавил, что "Последствия могут быть трагическими".

Напомним, что Польша разразилась угрозами в адрес Украины из-за зерна