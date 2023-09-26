российский олигарх попросил закончить войну, в Украине ему ответили

Дерипаска говори нужно снимать санкции, а то они "не работают"

Российский бизнесмен Олег Дерипаска, активы которого были национализированы Украиной, захотел, чтобы война, которую развязала его страна, закончилась. Однако аргументировал он это в духе путинских пропагандистов.

Интервью у Дерипаски взяло издание Financial Times. В нем он, в частности, принялся расхваливать российскую экономику, дескать она выстояла и сейчас развивается. По его словам, россия устанавливила новые торговые связи с Югом и наращивает инвестиции во внутреннее производство. А вот истребители F-16, говорит олигарх, якобы ничего не дадут Украине кроме новых жертв.

"Единственная цель, которой вы достигнете, — будет еще больше страданий, потерянных жизней и раненых на 5, 10, 20, 25 километров влево или вправо", — говорит он.

Дерипаска заявил, что продолжение войны будет значить продолжение потерь, а обе стороны не смогут достичь своих конечных целей.

Также он намекнул, что санкции и вовсе нужно снимать с рф ведь он считает, что они не достигли цели и нужно "другое решение".

Украинцы, к слову, уже успели отреагировать на новые откровения Дерипаски. Так, например, журналист Петр Шуклинов подметил, что олигарх все время твердит про "обе стороны", но весь его текст о "Западе".

Высказались по этой теме и простые украинцы:

Напомним, ранее мы экономические эксперты рассказали "Телеграфу о том, пойдут ли российские олигархи против путина

Также мы сообщали о том, что Зеленский ввел новые санкции против Януковича, Курченко, Лебедева и Дерипаски.