Помогает Youtube: украинские военные разочарованы подготовкой НАТО — СМИ

Наибольшие пробелы наблюдаются в вопросах использования дронов

Страны НАТО после начала российского вторжения приняли на обучение огромное количество украинских военных, однако некоторые из них теперь испытывают разочарование, поскольку программа подготовки не совсем подходит для реального поля боя.

Как информирует Le Monde со ссылкой на одного и бойцов ВСУ, инструкторы НАТО иногда и сами не понимают, как надо действовать в непредвиденной ситуации.

Кроме того, некоторые украинские военные жалуются на то, что на Западе не понимают принципов аэроразведки дронами и ничего не рассказывают по этому поводу, поскольку этого нет в программе НАТО. И это при том, что важность БПЛА в современной уже увидели по всему миру.

Еще один из военнослужащих вспомнил, как проходил обучение в Британии в 2022 году. По его словам, во время одного из эпизодов инструкторы сказали украинцам, что прежде чем думать о раненых на поле боя необходимо подумать о собственной безопасности, однако переводчики видимо что-то не поняли и перевели это как "необходимо добить раненых для своей безопасности".

Поэтому, чтобы наверстать пробелы в знаниях, украинцам приходилось обращаться к YouTube за помощью в попытках разобраться в новом оружии и тактиках.

Как сообщал "Телеграф", бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который недавно побывал в Украине, заявил, что Запад постоянно действует слишком медленно в вопросе поставок вооружений нашей стране. Он добавил, что партнерам необходимо сосредоточится на помощи Киеву и оказывать ее быстрее.