Ракета прилетела почти в отель: во время обстрела Харькова пострадали иностранные журналисты (фото, видео)

Журналисты планировали ехать в Донецкую область

Во время ракетного обстрела центра Харькова утром 6 октября пострадала съемочная группа португальского телеканала RTP. Журналисты ранений не получили, но был уничтожен их автомобиль.

Об этом сообщил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко. По его информации, иностранные журналисты во время обстрела находились в гостинице, рядом с которой упали российские ракеты.

"Привалило оконной рамой, но я целый. Все мы целы, но думал, что уже все…", — прокомментировал событие украинский продюсер португальской съемочной группы Андрей Коваленко.

Отмечается, что журналисты RTP планировали ехать на передовую в Донецкой области, но по дороге из Киева остановились в харьковской гостинице, которая очень популярна среди журналистов, представителей различных международных организаций, приезжающих в командировку в Харьков.

Последствия удара

По словам Коваленко, ракета прилетела почти в гостиницу.

Автомобиль съемочной группы

В НСЖУ указывают, что обстрелы российскими ракетами гостиниц и заведений питания, которыми пользуются командировочные журналисты (гостиницы в Харькове и Запорожье, пиццерия в Краматорске) — это сознательная тактика оккупантов, направленная на запугивание журналистов и представителей гражданского сектора.

Напомним, 5 октября в результате ракетного удара по селу Гроза в Купянском районе Харьковской области погибли 52 человека. Оккупанты нанесли удар по кафе, где проходили поминки военного.