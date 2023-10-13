"В россии ждали этого": офицер ВСУ пояснил связь между активизиацией россиян на фронте и войной в Израиле

Россияне имеют хитрый план, но не учли как минимум двух вещей

Между войной в Израиле и попытками россиян наступать в районе Авдеевки есть прямая связь. Оккупанты хотят воспользоваться смещением фокуса внимания Запада на Ближний Восток, чтобы добиться успехов на поле боя в Украине.

Такое мнение высказал офицер резерва ВСУ, военный эксперт Андрей Крамаров в интервью Oboz.UA. Он уверен, что когда начнется широкомасштабная операция в секторе Газа, там найдут доказательства, что россияне не просто знали, а участвовали в подготовке нападения ХАМАС на Израиль.

"Соответственно, в россии ожидали этого теракта, чтобы получить изменение фокуса внимания, прежде всего США и Запада в целом, и именно в этот момент планировали осуществить резкие наступательные действия в Украине, получить хотя бы ограниченный успех, а дальше выходить к нашим западным партнерам, дескать, давайте садиться за стол переговоров", — пояснил Крамаров.

Однако, во-первых, благодаря мужеству и мастерству Вооруженных сил Украины это им не удалось. А во-вторых, США достаточно быстро и прагматично отреагировали на ситуацию, прозвучали заявления об объединенной помощи и Израилю, и Украине, отметил эксперт.

Крамаров добавил, что по словам президента США Джо Байдена, в 2024 году помощь Украине хотят увеличить до 100 миллиардов. Эта помощь имеет две составляющие: поддержка нашей макроэкономической стабильности и собственно военная помощь.

"Первая составляющая – это 24-28 миллиардов долларов в год, а все остальное – это военная помощь. Следовательно, она может быть увеличена практически в три раза. Это достаточно мощный месседж о том, что США не собираются позволить своим союзникам проиграть в войне", — резюмировал офицер.

Как сообщал "Телеграф", ситуация в Авдеевке остается тяжелой уже четвертые сутки. Оккупанты усилили обстрелы, пытаются продвигаться с помощью бронированной техники, но украинские защитники удерживают позиции. Минувшей ночью оккупанты использовали зажигательные снаряды.