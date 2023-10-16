"Заставил 19 россиян просто сдаться в плен": как Буданов участвовал в операции ГУР

Личное присутствие начальника ГУР на задании дало моральный подъем бойцам

Спецназовцы Главного управления разведки МО Украины часто задействованы в задачах, где необходимо столкнуться с преимуществом оккупантов. Начальник ГУР Кирилл Буданов также принимает лично участие в некоторых из них.

Об этом рассказал командир группы ПЗРК спецподразделения "Артан" Александр "Лютый" в интервью для РБК-Украина. По его словам, в один из разов Буданов буквально заставил сдаться в плен 19 российских захватчиков.

"Во время одного из заданий штурмовая группа противника пыталась без огневого поражения просто покинуть зону действия, потому что поняла, что сопротивляться уже не способна. Тогда как раз с нами присутствовал Кирилл Алексеевич. Он буквально в личном разговоре, только одними переговорами по рации, заставил 19 россиян просто сдаться в плен", — сказал "Лютый".

Он также подчеркнул, что у Буданова есть невероятная сила духа и бойцы, будучи на том задачи, услышав голос Буданова, почувствовали моральный подъем. "Лютый" добавил, что практически никто тогда не догадывался, что на задании вместе с ними будет лично присутствовать Буданов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Кирилл Буданов снова заговорил о сроках освобождения временно оккупированного россиянами Крыма, а также от него прозвучал тонкий намек.