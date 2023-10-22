Стреляют во всех без разбора: чаще всего российские диверсанты действуют в трех украинских областях

ДРГ ищут места дислокации подразделений ГПСУ, ВСУ и Нацгвардии

Пока российские оккупанты продолжают атаковать на линии фронта, в некоторых регионах Украины действуют вражеские диверсанты. Чаще их замечают в трех областях.

Как сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, больше всего диверсантов фиксируют в Сумской области. По его словам, реже такие случаи встречаются в Харьковской и Черниговской областях.

"Больше всего таких случаев фиксируется на границе с россией — в пределах Сумской области, периодически в пределах Харьковской области, за последнее время меньше на Черниговщине", — заявил Демченко, отметив, что вражеские диверсионно-разведывательные группы пытаются выявить места расположения Сил обороны Украины.

Он также подчеркнул, что российские диверсанты также представляют угрозу местным жителям. Демченко заявил, что ДРГ открывают огонь по автомобилям, которые двигаются у границы, не разбираясь, находятся ли там военные или гражданские.

Напомним, ранее представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказывал "Телеграфу" о том, что происходит на государственной границе и как пограничники ловят уклонистов. По его словам, попытки нелегального пересечения границы действительно есть, однако всплесков активности беглецы в последнее время не демонстрируют.