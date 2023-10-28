Не "Синие киты": психологи считают, что в подростковых суицидах виноваты не соцсети, а другое

В эти выходные Украина переводит часы на зимнее время, так что режим сна детей может сбиться. Допускать этого категорически нельзя, подчеркивают эксперты.

Недавние самоубийства подростков в Киеве и заставили нас всех забить тревогу и вспомнить о "группах смерти" вроде "Синих китов". А родителей детей подросткового возраста – более тщательно мониторить их соцсети. Но ряд экспертов выступили с мнением, что нынешней осенью речь шла о других факторах влияния на украинских детей.

Не только Интернет

– Я представляю кибердивизион Национальной психологической ассоциации, – говорит психолог Регина Попова . – Всех волнует вопрос, есть ли в данных случаях негативное влияние соцсетей? Мое личное исследование говорит, что на совещании речь не идет о существенном влиянии соцсетей и разных групп.

По данным Общественной организации "Ла Страда-Украина", сегодня значительно возросло количество обращений детей и подростков по суицидам на Национальную горячую линию для детей и молодежи (116111). Но это — дети, которые знают о горячей линии и решаются попросить о помощи. Опасения по поводу влияния соцсетей сегодня преувеличены, считают и в "Ла Страда". Есть другие факторы, и они не менее весомы.

– Нас пугает влияние онлайн-пространства на детей, потому что родители не могут 24 часа в сутки его контролировать — с кем дети общаются, с кем и о чем переписываются, — говорит психолога фонда "Голоса детей" Оксана Писарева. — Но нам нужно сейчас сделать шаг назад и взглянуть на ситуацию в целом.

Украинские дети могут чувствовать себя беспомощными не только перед войной, но и перед своим взрослением, особенно когда родители не понимают и не помогают

Одиночество

Консультант Национальной горячей линии для детей и молодежи Общественной организации "Ла Страда-Украина" Елена Файдюк обращает внимание именно на одиночество детей.

— Раньше мы получали звонки от детей и молодых людей, которые были участниками и участниками групп смерти и выполняли соответствующие задачи, руководствуясь указаниями координаторов этих групп, – говорит эксперт. – Однако сейчас такие звонки единичны. Часто дети чувствуют себя очень одинокими, поэтому им кажется, что единственным выходом из этого состояния является суицид. Именно тогда, по их мнению, родители или друзья смогут понять, что потеряли что-то важное в своей жизни.

Эксперт напоминает: ребенок и подросток — особенно — находится в состоянии "на шпагате": одной ногой — в детстве, другой — во взрослом мире. Ситуация вокруг, чувства, гормональный фон меняются, а как справиться с этим, он не знает, говорит Оксана Писарева:

– Если он не находит опоры и поддержки, значит — "Я не нужен", "Мне нет места в этой жизни". "Все, прощайте".

Психолог отмечает: в современном мире мы можем не иметь много времени, чтобы проводить с ребенком часы. Однако обнять, показать, что он важен, спросить, как он себя чувствует, что волнует, можно. Если родители понимают, что не умеют проявить свою любовь к ребенку, им следует проработать это с психологом.

Чувство одиночества может возникать и в кругу семьи, не допустите этого

Нарушение сна и привычного уклада жизни

Катастрофически на психоэмоциональное состояние оказывают влияние бесконечные ночные тревоги. Заведующий Детской лабораторией сна в Охматдете Роман Шевченко подчеркивает:

— Нарушение сна чревато очень большим количеством последствий: начиная с перепадов настроения, депрессии, заканчивая суицидами.

Прежде чем идти в психологию, родителям стоит посмотреть, как ребенок спит и что здесь можно улучшить, советуют эксперты.

Возвращение в школу – тоже фактор стресса для детей. Растет нагрузка, нужно снова социализироваться. "Мы все помним, каким был октябрь прошлого года, и дети это тоже помнят, – говорит Оксана Писарева. – Их могут триггерить даже цвета за окном, запахи и т.д. Они реагируют на ваши настроения. Фон сам по себе очень тревожный".

Сон – важен. Проблемы со сном влияют на психоэмоциональное состояние детей и подростков

Здоровое питание не всегда ОК

Сегодня очень популярно правильное питание с отказом от бесполезного сладкого и т.д. Но в ситуации, когда ребенку нужно быстро улучшить настроение, иногда следует отступить от строгих правил, говорит Регина Попова. Пусть лучше ребенок съест эту "бесполезную" шоколадку, ведь в условиях большой психологической нагрузки это может быть вопросом жизни.

Романтизация суицидов

Первая влюбленность, первые всплески чувств, которые ребенок никогда не испытывал – это тоже оказывает серьезное влияние на его психоэмоциональное состояние.

– Мы видим, что романтизация смерти влюбленных происходила еще в давние времена. Поэтому нужно быть очень внимательными к тому, какие видео, сериалы смотрит ребенок, что читает, — советует Оксана Писарева. – Подростку нужно так или иначе прожить эти чувства. Ребёнок все равно будет искать источники информации и подсказки, как это делать. Лучше, если они будут правильными.

И в таком случае "Ромео и Джульетта" или вампирские саги — не лучший пример.

Психологи сошлись во мнении, что этой осенью украинских подростков толкает на самоубийство не инфопространство. Им не хватает тепла

И – несколько рецептов по защите таких уязвимых перед взрослением и войной наших детей.

Учимся разбираться, что чувствуем

Сегодня модно говорить о куче оттенков эмоций, но есть четыре базовых, которые нужно научить ребенка отличать. Если ребенок сердится, он должен уметь сказать: "Я сержусь". Или "Я радуюсь". Если ребенок понимает, что чувствует, ему будет легче избежать изменившихся состояний (в которых и предпринимаются непоправимые шаги).

– Этому учить ребенка можно еще с маленького возраста, – говорит Регина Попова. – Мы с моим ребёнком прорисовывали эмоции. Я говорила: "А давай мы нарисуем какого-то "чудика" в тебе гневающегося. Нарисуем ту часть тебя, которая сердится. И она рисовала какого-то страшного чертика. Таким образом мы недели за две прорисовали основные эмоции и ребенок их увидел будто со стороны. Такой опыт становится опорой в том, чтобы разбираться в собственных чувствах и эмоциях, это начинает формировать эмоциональный интеллект.

По словам психолога, родителям тоже важно говорить о своих эмоциях: "Я сержусь на тебя", "Мне грустно" – это создает норму поведения для ребенка, ведь ребенок использует часто "копинг стратегии" – просто копирует, подражает поведению родителей. И это сильнее, чем то, чему они его учат на словах. Если родители скрывают чувство ("Все нормально", "Ничего не случилось"), ребенок тоже замыкается и вы услышите "Все нормально", "Ничего не случилось".

Если ребенок может разобраться, что он чувствует, он может обратиться за помощью или по крайней мере иметь, зачем опереться даже если контакт с родителями разорван во время взросления или из-за расстояний.

Скажите: "Я боюсь за тебя"

О случаях суицидов с ребенком следует поговорить, если родители испытывают тревогу. Но не с позиции нагнетания страха и устрашения (помним о "шпагате" и о том, что ребенку и так сейчас очень сложно, а еще и война на улице), а с позиции любви и заботы.

– Скажите: "Послушай, я боюсь за тебя. Я вижу новости, и хочу спросить: как ты? У тебя все нормально? Нет никаких таких мыслей?" Это нормально – поговорить с ребенком, спросить его об этом во время прогулки или за ужином, — говорит психолог Регина Попова.

Также, по ее словам, следует сразу проговорить, что такие мнения иногда появляются и у взрослых людей. Но это — временное, это просто трудности, с которыми можно разобраться, справиться, это нормально.

– Подростки часто путают стремление к смерти идентичности и стремление к физической смерти, — продолжает психолог. – Мир очень быстро меняется, мы не успеваем свою идентичность адаптировать к этому миру, и какая-то часть нас хочет умереть и фонит. Если у человека нет базового эмоционального интеллекта, его это накрывает, захватывает полностью, и тогда — беда.

Не давите

Если ребенок что-то не успевает в школе, или делает не столь идеально, как этого хотели бы родители, — остановитесь, не давите. Учиться хорошо — это важно, но война, тревоги, выход на учебу в школу, где-то — всплеск инфекционных заболеваний, общая тревожность так давят на наших детей, что ваш крик на ребенка или его унижение могут спровоцировать непредсказуемую реакцию. С состоянием ребенка нужно разобраться – что произошло, почему, что чувствует ребенок. Давление не поможет, — сходятся во мнении опрошенные эксперты.

Родители могут дать ребенку чувство безопасности, даже во время войны

Дайте ребенку опору

– Родители являются большим кораблем, к которому может прилепиться маленький челнок – их ребенок, – говорит Регина Попова. – И родителям важно сознательно давать ребенку такую опору.

Первый шаг – создать безопасное пространство, советует эксперт. Если вы были вынуждены переехать в новое место, познакомьте ребенка с новым жильем, новой средой. Даже такие простые вещи как проговорить: "Эти вещи лежат здесь", "Теперь мы будем делать так", дают ребенку ориентиры, и, как следствие, ощущение безопасности.

Также очень важно планировать будущее. Выберите самые простые ориентиры: в конце недели мы отправимся в кино. Через две недели поедем на экскурсию, или в гости. Даже в ситуации с тревогами и походами в бомбоубежище – ребенку безопаснее, когда он знает, что в каких случаях они с семьей будут делать – проговорите, расскажите, дайте ребенку опору.

Обращайтесь к психологам сразу

Родители чувствуют, как говорится, "кожей", когда с ребенком что-то не так. Но им не следует становиться психологами для него, лучше обратиться к специалистам. К сожалению, говорит Регина Попова, часто они считают, что пока все не так плохо, еще не нужно идти к психологу. А потом может быть поздно.

Определить, поздно или нет обращаться, могут только специалисты. И жизнь вашего ребенка – тот случай, когда лучше лишний раз перестраховаться. Особенно сейчас, во время войны. Можно обратиться в региональные центры фонда "Голоса детей", которые действуют во Львове, Ивано-Франковске, Черновцах, Трускавце, Берегово и Полтаве. Также можно обратиться в Национальную психологическую ассоциацию, где посоветуют проверенного специалиста, дать ребенку телефон горячей бесплатной анонимной линии для детей и подростков "Ла Страда- Украина" и подсказать поговорить со специалистом, выходы есть. Главное — брать ответственность за своего ребенка и не закрывать глаза на его проблемы, надеясь, что "перерастет", "пройдет", "мы росли без психологов". Да, росли, но раньше не было войны. И этим детям гораздо сложнее.