Олег Ляшко с охранником распевал российские песни в караоке. А потом "объяснился" "Телеграфу"

Песни Ляшко пел в военной форме

Экс-нардеп и лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко, принявший военную присягу во время полномасштабного вторжения, попал в скандал. Одиозный политик, который якобы еще с прошлого должен был воевать на фронте, засветился в караоке, поющим российские песни.

Соответствующее видео вечером 31 октября наделало шуму в сети. На опубликованных кадрах можно увидеть как украинский "радикал", вместе со своим охранником Евгением Стипанюком выкрикивают слова песни российского певца Евгения Белоусова — "Девчонка-Девчоночка". Примечательно, что это все они делали одетыми в украинскую военную форму.

Стипанюк, к слову, тоже в это время должен воевать на фронте, но некоторые в сети поговаривают, что на самом деле он якобы живет в Киеве и в это время получает по сто тысяч гривен в месяц в качестве "боевых".

Слухи эти распространила его бывшая жена — снайперша ВСУ Евгения Эмеральд, которая в добавок к этому говорила, что подвергалась угрозам со стороны Стипанюка.

Так вот, "Телеграф" связался с Олегом Ляшко по поводу данного видео и попросил экс-нардепа прокомментировать его. Но, оскандалившийся "радикал" наотрез отказался отвечать на вопрос, а, по его словам, сейчас в стране есть вопросы поважнее.

"Вы действительно считаете, что есть какие-то более важные вопросы, чем Победа Украины? Как солдат ВСУ именно этому я посвящаю все свое время. Все остальное – второстепенно и не стоит внимания. Желаю вам здоровья и делайте все, что можете для нашей Победы, не отвлекаясь на мелочь", — сказал он.

Напомним, ранее мы писали о том, что Евгений Стипанюк расстался со своей возлюбленной Евгенией Эмеральд. Ранее пара очаровала украинцев своей романтической историей любви: в прошлом году в День защитников и защитниц Эмеральд вышла замуж на передовой, торжественное событие провели в Харьковской области. А в середине апреля Евгения родила девочку, которую назвала Афиной. Однако сейчас красавица-снайперша больше не в отношениях. Детальнее об этом вы можете прочитать в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.