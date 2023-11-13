Больше не будут помогать? Франция сделала заявление о передаче Украине оружия

В Париже придумали схему, благодаря которой не придется бесплатно отдавать Украине вооружение

Власти Франции объявили о планах Парижа прекратить передачу официальному Киеву вооружений из своих арсеналов. Такая мера призвана заставить украинское правительство покупать новое оружие у французских предприятий на специально выделенные для этих целей средства.

Такое заявление сделал Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню. Об этом чиновник сказал в эфире телеканала LCI.

"Сейчас мы ведем переговоры с украинскими коллегами, чтобы заставить Украину покупать новые гаубицы за счет средств из специального фонда, и чтобы французским военным больше не пришлось передавать орудия из своих арсеналов", — сказал он.

Глава военного ведомства акцентировал внимание на том, что согласно недавнему обнародованному парламентскому докладу, размер военной помощи Франции Украине достигает €3 млрд.

Этот же доклад гласит, что из бюджета Франции выделено €200 млн в специальный фонд поддержки Украины. Киев может тратить из него средства на закупку новых вооружений, но только у французских поставщиков.

Министр подчеркнул, что Франция "предпочитает оказывать существенную поддержку, но не рассказывать обо всем, что делает".

Лекорню выделил два основных направления помощи, на которых Париж сосредоточил внимание: обеспечение Киева средствами противовоздушной обороны, в том числе возможностями для борьбы с беспилотниками, и оборудованием для сухопутных войск, включая артиллерию и транспорт. В контексте артиллерии он рассказал о наращивании темпов производства самоходных гаубиц "Цезарь" с двух перед началом конфликта до шести единиц в месяц. По его словам, Украина получила 49 таких самоходных гаубиц — 30 французских и 19 датских.

Говоря о перспективах дальнейшего развития конфликта и возможного перехода к переговорной стадии, Лекорню заявил, что этот момент еще не настал.

По его словам, украинское контрнаступление "продвигается тяжело". Киеву может потребоваться задействовать вдвое, а то и втрое большие силы, чем у россии, чтобы прорвать линию обороны оккупантов и удержать занятые позиции. Министр признал, что "грядущие недели станут критически важными" в контексте приближающейся зимы, которая изменит характер боевых действий.

"Продолжать оказывать помощь Украине — это лучшее, что мы можем сделать, это то, что может дать им шанс одержать победу", — резюмировал Лекорню.

Ранее "Телеграф" сообщил, что в Германии приняли важное решение по помощи для ВСУ.