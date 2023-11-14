Враг продвинулся, но ВСУ успешно контратакуют: что происходит под Авдеевкой (карта)

Россияне не перестают бросать на Авдеевское направление колоссальные силы

Российские оккупанты продолжают наступление под Авдеевкой, им удалось продвинуться к восточной окраине Степного (3 км к северу от Авдеевки), свидетельствуют геолокационные кадры, опубликованные 10 ноября. Вместе с тем 13 ноября, украинские войска успешно контратаковали.

Генштаб Украины сообщил, что российские войска совершили неудачные атаки на юго-восток и юг от Новокалиново (11 км к северо-западу от Авдеевки), к востоку от Первомайского (11 км к юго-западу от Авдеевки) и Новобахмутовки (13 км к северо-востоку от Авдеевки), а также вблизи Авдеевки и Северного (6 км к западу от Авдеевки). Несколько российских военных блогеров утверждали, что бои идут возле Авдеевского коксохимического завода и на севере Авдеевки, пишет Институт изучения войны (ISW).

Ситуация на Авдеевском направлении на карте deepstate

Другой российский военный блогер заявил, что украинские войска контролируют по меньшей мере половину Авдеевского коксохимического завода и что якобы сообщения о захвате завода российскими войсками являются ложными. При этом ISW не фиксирует заявлений рф, что российские войска захватили Авдеевский коксохимический завод.

Кроме того, российские военные блогеры утверждали, что украинские силы успешно контратаковали и продвинулись у Авдеевки 13 ноября. По их сообщениям, украинские силы продвинулись к железнодорожной станции возле Степного и возле ресторана "Царская охота" к югу от Авдеевки. Другой российский военный блогер утверждал, что украинские силы неудачно атаковали вблизи Красногоровки (5 км к северу от Авдеевки).

Российские источники утверждали, что украинские силы продолжили наземные операции на восточном (левом) берегу Херсонской области и продвинулись 13 ноября. Российские военные блогеры заявили 12 и 13 ноября, что украинские войска удерживают позиции в Крынках (30 км к северо-востоку от Херсонской области и 2 км от р. Днепр) и незначительно расширили зону контроля к югу от поселка.

Генштаб Украины в утренней сводке 14 ноября сообщил, что враг не оставляет попыток окружить Авдеевку, используя в том числе авиацию. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Враг наступал южнее Новокалинового, Авдеевки, Северного и восточнее Первомайского Донецкой области, но успеха не имел. Силы обороны отразили 18 атак россиян.

Напомним, подполковник запаса, преподаватель Национального университета "Львовская политехника", военный эксперт Владимир Гулима пояснил, почему оккупанты так сильно стараются захватить Авдеевку. У них две цели — политическая и военная.

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