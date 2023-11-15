Битва с Коломойским за ПриватБанк: суд вынес окончательное решение

ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года

Апелляционный суд отменил решение скандального и ныне уже ликвидированного Окружного административного суда Киева (ОАСК) об отмене национализации ПриватБанка. Судьи подтвердили невозможность возврата банка бывшим собственникам.

Об этом информирует пресс-служба Нацбанка Украины. Отмечается, что шестой апелляционный административный суд закрыл производство по делу об обжаловании решений органов государственной власти о выводе ПриватБанка с рынка с участием государства. В частности,15 ноября 2023 года судьи отменили решение Окружного административного суда города Киева от 18 апреля 2019 года, которым был удовлетворен иск бывшего совладельца ПриватБанка Игоря Коломойского в Национальный банк, Кабинет Министров, Фонд гарантирования вкладов физических лиц, Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку, которым были признаны противоправными и отменены решения органов государственной власти о выводе неплатежеспособного ПриватБанка с рынка с участием государства.

"Национальный банк приветствует решение суда апелляционной инстанции. Решение о выводе неплатежеспособного ПриватБанка с участием государства принималось в соответствии с нормами действующего законодательства, было поддержано СНБО и правительством с целью обеспечения финансовой стабильности и сохранения средств граждан. Сегодня, через 6 лет, суд подтвердил невозможность возврата ПриватБанка бывшим владельцам, на докапитализацию которого государство потратило более 155 миллиардов гривен. Также следует констатировать, что все решения государственных органов по национализации ПриватБанка действуют", — отметил начальник управления претензионно-исковой работы Юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.

Напомним, что руководителем Окружного административного суда Киева был Павел Вовк, который ранее попал под санкции США. Это произошло в рамках "закона Магнитского", касающегося людей, причастных к коррупции, преследованиям и нарушениям прав человека.

При руководстве Вовка ОАСК стал известен, в частности, скандальными решениями об отстранении и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, противоправностью действий директора НАБУ Артема Сытника и нардепа Сергея Лещенко по разглашению информации о Поле Манафорте, отмене решения о национализации "Приватбанка" и т.д.

Для справки: ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года. Министерство финансов выкупило 100% акций за 1 гривну. По данным НБУ, по состоянию на 21 декабря Игорь Коломойский прямо владел 41,6572% акций банка, еще 16,5748% — опосредованно.

Ранее мы также писали о том, что что Игорь Коломойский получил свое первое подозрение в начале сентября 2023 года, — тогда его обвинили в легализации имущества, полученного путем мошенничества. Тогда же бизнесмена взяли под стражу с правом выхода на свободу под залог в сумме 500 млн и 960 тысяч гривен. Второе подозрение Коломойский получил 7 сентября по делу о завладении 9,2 млрд грн "ПриватБанка".