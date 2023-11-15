Битва з Коломойським за ПриватБанк: суд ухвалив остаточне рішення

ПриватБанк був націоналізований у грудні 2016 року

Апеляційний суд скасував рішення скандального й нині вже ліквідованого Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) про відміну націоналізації ПриватБанку. Судді підтвердили неможливість повернення банку колишнім власникам.

Про це повідомляє прес-служба Нацбанку України. Зазначається, що шостий апеляційний адміністративний суд закрив провадження у справі про оскарження рішень органів державної влади про виведення ПриватБанку з ринку за участю держави. Зокрема, суд 15 листопада 2023 року скасував рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 18 квітня 2019 року, яким було задоволено позов колишнього співвласника ПриватБанку Ігоря Коломойського до Національного банку, Кабінету Міністрів, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, яким було визнано протиправними і скасовано рішення органів державної влади про виведення неплатоспроможного ПриватБанку з ринку за участю держави.

"Національний банк вітає рішення суду апеляційної інстанції. Рішення про виведення неплатоспроможного ПриватБанку за участю держави приймалося відповідно до норм чинного законодавства, було підтримане РНБО та урядом з метою забезпечення фінансової стабільності та збереження коштів громадян. Сьогодні, через 6 років, суд підтвердив неможливість повернення ПриватБанку колишнім власникам, на докапіталізацію якого держава витратила понад 155 мільярдів гривень. Також слід констатувати, що усі рішення державних органів щодо націоналізації ПриватБанку є чинними", – зазначив начальник управління претензійно-позовної роботи Юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук.

Нагадаємо, що керівником Окружного адміністративного суду Києва був Павло Вовк, який раніше потрапив під санкції США. Це сталося в рамках "закону Магнітського", що стосується людей, причетних до корупції, переслідувань та порушень прав людини.

За керівництва Вовка ОАСК став відомий, зокрема, скандальними рішеннями про відсторонення в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун, протиправністю дій директора НАБУ Артема Ситника і нардепа Сергія Лещенка щодо розголошення інформації про Пола Манафорта, скасування рішення про націоналізацію "Приватбанку" тощо.

Довідково: ПриватБанк був націоналізований у грудні 2016 року. Міністерство фінансів викупило 100% акцій за 1 гривню. За даними НБУ, станом на 21 грудня Ігор Коломойський прямо володів 41,6572% акцій банку, ще 16,5748% опосередковано.

Раніше ми також писали про те, що Ігор Коломойський отримав свою першу підозру на початку вересня 2023 року, тоді його звинуватили в легалізації майна, отриманого шляхом шахрайства. Тоді ж бізнесмена взяли під варту із правом виходу на волю під заставу у сумі 500 млн та 960 тисяч гривень. Другу підозру Коломойський отримав 7 вересня у справі про заволодіння 9,2 млрд грн "ПриватБанку".