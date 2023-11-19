Война — день 634: ВСУ продвигаются на левобережье Херсонщины, войска рф давят на востоке

Рассказываем оперативно о главном за сутки

Сопротивление украинцев широкомасштабному российскому вторжению продолжается 634 дня. На фронтах очень "жарко": в сутки происходит более полусотни боевых столкновений и сотни обстрелов. Вместе с тем ВСУ продвинулись на юге страны, а именно на левобережье Херсонской области. Тем временем россияне продолжают тактику воздушного террора, выпуская против украинских городов группы ударных БпЛА.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 19 ноября, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Силы обороны откинули оккупантов на 3-8 км от Днепра на левобережье Херсонщины, поэтому минометные расчеты уже не достигают правого берега, сообщила пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

Информацию за 16 ноября смотрите по ссылке: Война — день 631: украинцам показали "Black box" ГУР, а россияне используют запрещенное оружие

С данными за 17 ноября можно ознакомиться в трансляции: Война — день 632: ВСУ наконец оттесняют врага на левом берегу Херсонщины

О том, что происходило 18 ноября, читайте в материале: Война — день 633: масштабная атака дронов, попытки штурмов оккупантами Авдеевки и успехи ВСУ на Херсонщине