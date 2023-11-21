Новый украинский дрон Backfire прошел комиссию Минобороны: ВСУ получат новую "птицу"

Военные на фронте уже провели более 50 успешных миссий с применением нового БПЛА

Ударный беспилотник Backfire украинской разработки и производства прошел комиссию Министерства обороны. Теперь ожидается приказ о допуске беспилотника к эксплуатации.

Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров. По его словам, этот дрон очень устойчив к влиянию российских средств РЭБ.

"Backfire – ударный дрон от украинских разработчиков, вошедших в оборонный кластер Brave1. БпЛА залетает до 35 километров в тыл врага и помогает поражать российскую артиллерию, логистические узлы, вражеские составы и командные пункты. Благодаря GPS-антенне, которую почти невозможно заглушить, дрон почти невозможно подавить. Он очень устойчив к враждебным средствам РЭБа. Также из-за полной автономности беспилотника россияне не могут вычислить его координаты и наземную команду. Это обезопасит операторов", – написал он.

По словам Федорова, БПЛА уже прошел испытания и использовался на фронте в последние два месяца. Военные ВСУ осуществили не менее 50 успешных миссий с использованием этого дрона.

Сейчас разработчики тесно сотрудничают со сводным отрядом операторов БПЛА "Злые птицы" – фидбек от них помогает совершенствовать "птичку". А после того, как дрон примут на вооружение, государство сможет официально закупать эти БПЛА и передавать их в другие армейские подразделения.

Ранее "Телеграф" рассказывал об украинском БПЛА "Морок". Подробные характеристики "Морока" пока держат в секрете. Россияне уже заявляли о возможной атаке именно "Мороком" в конце августа по авиабазе "Сольцы".

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