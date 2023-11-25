"Надеемся на бдительность властей": Франция выступила против помощи Китая в войне россии
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Во Франции заявили, что готовы вести с Китаем углубленный диалог
Глава МИД Франции Катрин Колонна посетила Китай и призвала власти страны не помогать россии в войне против Украины. Она напомнила, что Франции не хотелось бы терять отношения с Китаем.
Французскую министра иностранных дел цитирует France24. Катрин Колонна встретилась со своим китайским коллегой Ван И.
Она заявила, что Франция готова на углубленный диалог с Китаем касательно "глобальных вопросов и крупных кризисов", включая войну в Украине. В то же время во Франции негативно относятся к тому, что Китай может оказывать помощь рф.
"Франция еще раз подчеркивает, что ее сотрудничество с Китаем имеет важное значение для продвижения справедливого и прочного мира", – отметила Колонна.
Глава МИД Франции призвала Китай и дальше работать над мирным планом для Украины. При этом она потребовала гарантий того, что китайские структуры не будут оказывать россии никакой помощи в войне, которую путин ведет против Украины.
"Мы рассчитываем на бдительность китайских властей, чтобы ни одна структура в Китае, особенно частная, не способствовала прямо или косвенно незаконным военным действиям России в Украине", – добавила Колонна.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Китай вонзил очередной "нож" в спину россии. На этот раз речь идет о спорте и российских биатлонистах.