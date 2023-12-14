Известная волонтерка объяснила, почему собрать FPV-дрон можно и дома: "Справится даже школьник"

А потом они будут сжигать технику окупантов

Практически каждый украинец может собирать FPV-дроны, в количестве которых Украина уступает России, у себя дома, чтобы потом их отправляли на фронт. Для этого был создан проект "Народный FPV", где учат людей, как собирать эти беспилотники.

Об этом в комментарии "Телеграфу" аэроразведчица и волонтер Мария Берлинская. По ее словам, такие БПЛА – своеобразные конструкторы "Лего", которые может собирать даже ребенок.

"Действительно, я считаю, что каждый украинец может научиться собирать дроны у себя дома, чтобы отправить потом на фронт. Поэтому мы ввели проект "Народный FPV" и две недели в зуме по вечерам учим людей собирать дроны", — говорит Берлинская.

Она добавляет, что в проекте лектор отвечает на вопросы и рассказывает, как спаять FPV-дрон. При том, что его можно собрать и по видео с YouTube.

"Мы готовы подготовить как минимум 5 000 человек, чтобы они могли собирать FPV дроны. Философия такова: каждый украинец или украинка может собрать у себя на кухне дроны, которые будут сжигать российские танки", — отметила волонтер.

Обучение, по состоянию на сегодняшний день, уже прошло более тысячи человек. Люди посылают дроны в военный центр, где их тестируют, а затем отправляют на фронт.

Добавим, что FPV-дроны – это высокоточное, дешевое, маневренное решение с возможностью его быстро масштабировать.

"Эти дроны, условно говоря, конструктор лего, их могут составлять даже школьники. Поэтому при желании государство могло бы оперативно поспособствовать производству сотен тысяч аппаратов в месяц", — резюмирует Берлинская.

Более подробно о том, что аэроразведчица и волонтер утверждает, что Украина пока проваливает войну и какие основания у нее так думать читайте в материале "Телеграфа" "С каждой кухни — по дрону, донаты на FPV и РЭБ" — советы украинцам от волонтера Марии Берлинской

Ранее "Телеграф" писал, что в последние недели враг существенно увеличил количество ночных атак, используя FPV-дроны с камерами. Это оказалось неожиданным для ВСУ.