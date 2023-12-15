Военная база врага в Джанкое пустеет: есть две причины этому (видео)

У окупантов в Крыму очередные проблемы с военной техникой

На юге от Джанкоя в селе Новостепное в Крыму военная база России обеднела. На кадрах видео можно увидеть почти пустые полигоны, которые, по словам местных жителей, ранее "ломились" от военной техники.

Об этом сообщает в своем Telegram "Крымский ветер". Подразделение, которое на видео, враг использовал для ремонта военной техники и подготовки ее для отправки на фронт.

Разорение военного подразделения в селе Новостепное произошло по двум причинам: или уже нечего ремонтировать, или ремонтные работы переехали на новую локацию. Но о передислокации техники в сети не сообщают.

Обеднела военная база России в Крыму

Обеднению военного подразделения в Джанкойском районе также способствовали взрывы 22 июля 2023 года, прогремевшие на одной из крупнейших авиобаз Черноморского флота России в селе Новоивановка. А вот 6 мая 2023 года были "прилеты" в Красноперекопске и Красногвардейске, которые расположены рядом с селом Новостепное.

Военная база врага возле Джанкое

В марте 2023 года подразделение в селе Новостепное Джанкойского района было завалено техникой, и здесь бушевали ремонтные работы. Но в сентябре 2023 года на его территории автомобилей, танков и БТР стало меньше, а уже сейчас, 15 декабря 2023 года, военной техники почти не осталось. Вражеская техника оккупанта разбросана по окрестностям села и подразделения, и никакой охраны возле нее не видно.

Поселок Новостепное на карте

Ранее Телеграф писал, что Зеленский на встрече со студентами в Николаеве отметил, что вернуть Донбасс будет легче Крым. И речь идет не о территориях, а о людях.