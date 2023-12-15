Військова база ворога біля Джанкою пустіє: є дві причини цьому (відео)

У окупантів в Криму чергові проблеми з військовою технікою

На півдні від Джанкою у селі Новостепове у Криму військова база Росії збідніла. На кадрах відео можна побачити майже пусті полігони, які за словами місцевих жителів, раніше "ломилися" від військової техніки.

Про це повідомляє у своєму Telegram "Кримський вітер". Підрозділ, що на відео, ворог використовував для ремонту військової техніки та підготовки її для відправлення на фронт.

Спустошення військового підрозділу у селі Новостепове сталося з двох причин: або вже немає, що ремонтувати, або ремонтні роботи переїхали на нову локацію. Але про передислокацію техніки у мережі не повідомляють.

Збідніла війскова база Росії у Криму

Збіднінню військового підрозділу у Джанкойському районі також сприяли вибухи 22 липня 2023 року, які пролунали на одній з найбільших авіобаз Чорноморського флоту Росії у селі Новоіваніка. А ось 6 травня 2023 року були "прильоти" в Красноперекопську і Красногвардійському, які розташовані поруч з селом Новостепове.

Військова база ворога поблизу Джанкою

У березні 2023 року підрозділ у селі Новостепове Джанкойського району був завалений технікою, і тут вирували ремонтні роботи. Та у вересні 2023 року на його території автомобілів, танків та БТР поменшало, а вже зараз, 15 грудня 2023 року, військової техніки майже не залишилось. Ворожа техніка окупанта розкидана по околицях селища та підрозділу, і ніякої охорони біля неї не видно.

Селище Новостепове на карті

Раніше Телеграф писав, що Зеленський на зустрічі зі студентами у Миколаєві зазначив, що повернути Донбас буде легше, ніж Крим. І мова йде не про території, а про людей.