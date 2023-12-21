Оккупанты дали огромный срок еще одному защитнику Мариуполя

Воина обвинили в том, что он якобы выполнял "преступные приказы" своего командира

Террористы "днр" незаконно приговорили к 22 годам тюрьмы украинского морпеха Дениса Рашплю. Его обвиняют в убийстве якобы 16 мирных граждан в Мариуполе.

Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на заявление "Верховного суда днр". Украинского морпеха обвинили сразу по нескольким статьям УК России.

Денис Рашпля служил водителем 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ. С 28 февраля 2022 года по 9 апреля 2022 года украинский воин находился в Мариуполе на территории ЧАО "Азовобщемаш". И якобы в этот период из стрелкового оружия вместе с сослуживцами расстрелял 25 человек, 16 из которых погибли. Это якобы был "преступний приказ" командира Александра Свинарчука, которого ранее приговорили к пожизненному террористы "днр".

"Верховный суд "донецкой народной республики" вынес приговор по уголовному делу в отношении 25-летнего водителя 36-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины Дениса Рашпли… Суд приговорил Рашплю к 22 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — сказано в приговоре.

Рашпля был признан виновным по пп. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), ч. 3 ст. 30, пп. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в РФ провели суд над воинами "Азова", которые обороняли Мариуполь. Одного из украинских военнопленных оккупанты к пожизненному заключению.