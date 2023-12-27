"Выгнутая бронеплита, суженные плечи, расширенный низ": в Минобороны показали женские бронежилеты (фото)

Наконец-то у женщин-военных будет удобная защита

Впервые за почти два года полномасштабной войны в Украине появились женские бронежилеты. Министерство обороны уже сертифицировало их, и теперь они доступны для централизованной закупки.

Женский бронежилет был разработан отечественной компанией "Украинская броня". Об этом пишет Минобороны со ссылкой на главного специалиста Центрального управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Шарко.

Как выглядит женский бронежилет

У первого сертифицированного бронежилета для женщин несколько конструктивных особенностей. Первый образец, получивший сертификацию, имеет расширенный низ и суженые плечи. При этом у него выгнута бронеплита.

Первый сертифицированный бронежилет для женщин

"Поскольку у женщин плечи уже, а таз, наоборот, шире, чем у мужчин, то военнослужащим было неудобно работать с оружием в "мужском" варианте бронежилета", ― сказал Шарко.

У женского бронежилета уже плечи, но шире таз

Вес женского бронежилета зависит от комплектации

Минимальный вес женского бронежилета составляет 10,5 кг. На этот показатель напрямую влияют размер и комплектация. Во всем остальном он не отличается от "мужского" варианта.

Когда женский бронежилет станет доступным для покупки

Средство индивидуальной защиты уже доступно для централизованной закупки. В ведомстве отметили, что уже ждут данных от Генерального штаба о потребности в женских бронежилетах.

Когда Минобороны получит актуальные цифры, тогда будет сформирован объем и перечень закупки. Сообщается, что "Государственный оператор тыла" будет закупать бронежилеты нового образца.

Отметим, что недавно "Украинская броня" создала анатомический бронекостюм для женщин "Рута Люта". От бронежилета он отличается лучшей защищенностью тела. Он закрывает шею, плечи, бедра, пах и кишечник. Производитель заявил о выпуске бронекостюмов разных размеров, от XS до L.

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