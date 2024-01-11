Война — день 687: россияне давят на трех направлениях и ищут новые способы терроризировать украинцев

Оперативно о главном за сутки

Боевые действия продолжаются по всей линии столкновения несмотря на холода, а оккупационные войска концентрируют усилия на трех направлениях на востоке Украины — Авдеевском, Марьинском и Купянском. Впрочем, враг теряет большое количество живой силы и техники, но не может продвинуться ни на одном из направлений. При этом россияне не прекращают терроризировать украинские города и ищут для этих целей новое оружие.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 11 января, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 Количество пострадавших во время обстрела Харькова увеличилось до 11. Из них четверо мужчин и 7 женщин

00:00 Во время обстрела Харькова поздним вечером 10 января пострадали девять человек. Все они гражданские, двое из них отправлены в больницу в тяжелом состоянии.

Информацию за 8 января смотрите по ссылке: Война — день 684: россияне снова устроили массированный ракетный террор Украины

О том, что происходило 9 января, читайте в материале: Война — день 685: бои замедлились из-за холодов, но российские обстрелы продолжаются

Что было в Украине 10 января — читайте по ссылке: Война — день 686: россияне давят по всем направлениям, и продолжают обстрелы городов