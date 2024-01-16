Если его изберут: Трамп сделал новое заявление о войне в Украине

Трамп обещает быстро положить конец войне

Бывший президент США Дональд Трамп сделал новое заявление насчет войны в Украине. Он заявил, что если его изберут президентом на выборах, он собирается решить войну в Украине "очень быстро".

По его словам, он смог бы сделать это, потому что хорошо знает российского диктатора Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом экс-президент сказал во время одного из своих публичных выступлений.

"Этого никогда не должно было случиться. Вы никогда не замените тысячелетние здания с самыми красивыми золотыми куполами и церквями — сейчас это все просто развалено", — сказал он.

При этом Дональд Трамп не стал раскрывать детали своего плана.

"Ситуация с Украиной очень ужасная. И мы собираемся решить это, мы собираемся решить это очень быстро. Я очень хорошо знаю президента Путина, я очень хорошо знаю Зеленского, я могу поговорить с ними, и мы разрешим эту проблему очень быстро", — отметил Трамп.

При этом он подчеркнул, что его хорошие отношения с Путиным, это "очень хорошо, а не плохо". При этом бывший президент уверен, что если он оставался у власти, нападения бы никогда не произошло.

"Теперь у вас есть все эти смерти, гораздо больше, чем люди думают, цифры гораздо больше, чем кто-либо мог даже подумать. Вы узнаете это в ближайшие годы, когда они снесут эти огромные здания в Украине — там, под завалами, до сих пор тысячи людей. Это так грустно", – резюмировал Трамп.

Подробнее об оценке шансов Дональда Трампа снова занять президентское кресло, и действительно ли скандальный политик может изменить курс США в вопросе внешней политики и поддержки Украины, вы можете прочитать на сайте "Телеграф" в материале: "Выборы в США. Трамп имеет большие шансы на победу, бояться ли Украине его возвращения".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 15 января в штате Айова прошли первые внутрипартийные выборы республиканцев, в ходе которых партии выбрали своих кандидатов для участия в президентской гонке. Дональд Трамп одержал победу с большим отрывом.