Чтобы все было как в Европе. ЕС начнет скрининг законов Украины — что это значит и сколько будет длиться

Еврокомиссия "отсканирует" законы Украины на соответствие ЕС по более чем тридцати критериям

Евросоюз начнет процесс скрининга украинского законодательства в рамках переговоров о членстве Украины в ЕС. С таким заявлением в среду, 17 января, выступила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Европейском парламенте, касавшегося итогов заседания Евросовета 14-15 декабря и подготовки заседания 1 февраля.

"Демократические институции Украины выполняют не только наши рекомендации, но и стремление своего народа. Целая нация показывает нам, как много для них означает Европа. И я горжусь тем, что наш Союз ответил на призыв Украины. Готовясь к переговорам о вступлении, мы начинаем процесс скрининга и формируем рамки переговоров", — сказала фон дер Ляйен.

А тем временем ЕС начнет также работать над своими собственными реформами, чтобы подготовиться к Союзу из 30 с лишним государств-членов. В следующем месяце Комиссия выложит эти идеи перед Европарламентом.

Что такое скрининг

Страна-кандидат перед вступлением в Европейский Союз должна согласовать свое законодательство с европейским. Киеву нужно принять европейское право, прежде чем он сможет присоединиться к ЕС и сделать право ЕС частью своего национального законодательства. Право ЕС, или еще " acquis ЕС " (читается как "аки" с ударением на последнюю букву), является совокупностью общих прав и обязанностей, обязательных для всех государств-членов ЕС .

В узком смысле это включает такие разделы как свободное движение товаров, свободу передвижения работников, свободное движение капитала, энергетическую политику, транспорт, защиту прав потребителей, окружающую среду и еще десятки наименований, в том числе и по работе СМИ. Всего их 35.

Сюда входит соответствие учреждений, например когда страна присоединяется к ЕС, необходимо обеспечить представительство в учреждениях ЕС (Европейском парламенте, Совете, Комиссии, Суде) и других органах, а также надлежащее функционирование процедур принятия решений (таких права голоса, официальные языки и другие). Страна-кандидат должна убедиться, что может участвовать в принятии решений ЕС, создав необходимые органы и механизмы внутри страны. После завершения переговоров о вступлении специальные правила для промежуточного периода вступления обеспечивают бесперебойную интеграцию страны в структуры ЕС. После подписания Договора о вступлении в страну предоставляется статус активного наблюдателя в Европейском парламенте и Совете, а также в комитетах Комиссии.

Соответствие этим разделам и законам ЕС является основой для переговоров и членства. Сначала страна-кандидат приводит свои законы и правила в соответствие с правилами ЕС, а затем обсуждается и анализируется сторонами.

Официальный скрининг Еврокомиссии означает, что ЕК будет сама проверять результаты после украинского селф-скрининга. В ходе этого ЕК просканирует украинское законодательство на соответствие праву ЕС. Она установит условия по каждому из 35 разделов права ЕС. Условия также делятся на 2 типа: начальные и заключительные, для начала переговоров следует выполнить начальные.

Что уже сделала Украина

Премьер-министр Денис Шмигаль после выступления фон дер Ляен сообщил, что в прошлом году, чтобы подготовиться к этому процессу, Украина провела селф-скрининг около 28 тысяч актов права Евросоюза и определила еще почти 2,8 тысяч актов, подлежащих дальнейшей имплементации.

Украина провела селф-скрининг около 28 тысяч актов права Евросоюза

"Правительство постоянно работает над тем, чтобы приблизить наше законодательство к европейскому. Чтобы превратить Украину в современное европейское государство. Чтобы стать частью европейской семьи. И в ЕС видят прогресс в этой работе", — говорит Шмигаль.

Процесс действительно начался в феврале 2023 г. выявления несоответствий и пробелов, которые необходимо устранить. Теперь такой скрининг проведет Еврокомиссия.

Сколько будет продолжаться скрининг?

Ранее высказывались предположения, что скрининг может занять в районе восьми месяцев, об этом заявляла вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина.

В то же время "Европейская правда" пишет, что процесс скрининга начнется немедленно. Об этом сказала спикер Еврокомиссии Ана Писонеро.

"Первый шаг – сформировать мультидисциплинарные команды, которые покрывают все acquis. Вы знаете, что процесс скрининга означает аналитическую проверку EU acquis. Вы знаете, что EU acquis, когда речь идет о предвступительных переговорах, разделена на 33 раздела… Первый шаг – сформировать междисциплинар команды, и работа начнется немедленно", – отметила Писонеро.

Какие шаги дальше

В последнем отчете Еврокомиссии было названо несколько сфер, нуждающихся в улучшении. Прогресс должен быть оценен в следующем отчете в марте 2024 года, поэтому ожидаем его. В частности, в сегодняшней речи фон дер Ляен упомянула законопроект, ограничивший власть олигархов. Это было одним из требований, которые включают в себя создание законодательной базы и имплементацию законов о защите прав национальных меньшинств, СМИ и образования. Затем Комиссия будет отчитываться о ходе выполнения этих мероприятий и завершит работу над структурой переговоров.

Ожидалось, что переговорную рамку также представят в марте 2024 года, она будет определять структуру переговоров, разделенную на 3 части: принципы, регулирующие переговоры, суть переговоров и порядок переговоров. После того как страны-члены примут рамки переговоров, главная очередная страна по Совету ЕС представит согласованную Общую позицию ЕС, знаменуя официальное начало переговоров о вступлении. Рамки переговоров будут обнародованы на этом этапе.

Вместе с тем, к переговорам нужно будет привести свое законодательство в соответствие с европейским. Прогресс в выполнении каждого раздела должен быть одобрен всеми членами ЕС. Далее каждый пункт из списка права ЕС по сути становится предметом переговоров, включая последний пункт "Другие вопросы" как пространство для дополнительных требований.

В случае успешного завершения переговоров и поддержки со стороны Евросовета, Еврокомиссии и Европарламента все 27 стран должны будут подписать и ратифицировать соглашение о членстве с Украиной (иногда для этого может потребоваться и общенациональный референдум). По срокам ранее назывался 2030-й год как ориентировочный срок для присоединения.

Ранее Телеграф сообщал, что 8 ноября Европейская комиссия рекомендовала начать переговоры о присоединении Украины и Молдовы. В ходе саммита Европейского совета в декабре лидеры стран ратифицировали решение об официальном открытии переговоров.