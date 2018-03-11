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В Киеве из-за футбольного матча закроют три станции метро
Новости Украины: Киевский метрополитен предупреждает, что в связи с проведением футбольного матча на НСК "Олимпийский" возможны изменения в работе метрополитена.
В воскресенье, 11 марта, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Верес" (Ривне), возможны изменения в работе столичного метрополитена. Об этом сообщает пресс-служба столичного метрополитена.
"После окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого", - говорится в сообщении.
Telegraf.com.ua