Сепаратисты из минометов обстреляли жилые дома Майорска

Незаконные вооруженные формирования в пятницу обстреляли из минометов н.п. Майорск (Донецкая обл.), повреждены несколько домов, сообщает пресс-центр штаба объединенных сил.

"Сегодня российско-оккупационные войска обстреляли населенный пункт Майорск. Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня информирует, что враг применил по мирным жителям минометы 120 калибра. В результате обстрела повреждены крыши и окна многоэтажек", - говорится в сообщении, размещенном на странице операции объединенных сил (ООС) в Фейсбуке.

В частности, зафиксировано попадание мин в шесть жилых домов жителей на одной улице, а также на прилегающие приусадебные участки. Никто из местных жителей не пострадал.

О произошедшем обстреле проинформирована Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в Украине.