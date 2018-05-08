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Гостинный двор решением суда остается в собственности Киева

Гостинный двор
21:24 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Верховный суд подтвердил право собственности государства на Гостиный двор на Подоле.

Верховный суд оставил в силе постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда, которым государству возвращено здание "Гостиного двора" на Подоле в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

"Во вторник, 08.05.2018, Верховный суд поддержал принципиальную позицию прокуратуры Киева и регионального отделения Фонда госимущества по Киеву и оставил в силе постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда, которым государству возвращено здание "Гостиного двора", расположенное на Контрактовой площади в Киеве", - идет речь в сообщении.

Как напомнили в прокуратуре, здание Гостиного двора общей площадью 9 433 м кв с 1994 года находилось в аренде частной структуры - ПАО "Специальное научно-реставрационное проектное строительно-производственное предприятие "Укрреставрация".

По условиям договора арендатор взял на себя полную ответственность за сохранение памятника архитектуры и содержание здания в надлежащем санитарном, противопожарном и техническом состоянии.

Однако региональным отделением Фонда госимущества по Киеву неоднократно устанавливались факты существенного нарушения арендатором условий договора, в частности, ухудшение состояния объекта аренды, чем создана угроза разрушения памятника архитектуры "Гостиный двор", отметили в Генпрокуратуре.

В связи с этим региональное отделение ФГИУ обратилось в Хозяйственный суд Киева с иском о расторжении договора аренды и обязательством вернуть имущество. Однако суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска.

Не соглашаясь с указанным судебным решением, прокуратура Киева обжаловала его в Апелляционном суде, который согласился с доводами прокуратуры.

"На сегодняшний день Верховный суд в полном объеме поддержал позицию государственных органов по указанному делу, обязав ПАО "Специальное научно-реставрационное проектное строительно-производственное предприятие "Укрреставрация" вернуть государству здание "Гостиного двора", - отметили в Генпрокуратуре.

Как известно, Гостиный двор на Контрактовой площади в Киеве построен в 1809 году.

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Новости Украины, Генпрокуратура, Гостинный двор, Киев, Подол, ФГИУ.
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