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На территории Мариупольского меткомбината обнаружен снаряд

МЧС
23:11 Вт, 3 Июль 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости Украины: Пиротехники изъяли с территории ММК им.Ильича современный артиллерийский снаряд.

Взрывоопасный предмет был обнаружен на территории Мариупольского металлургического комбината (ММК) им. Ильича (Донецкая обл.), пиротехники изъяли его и намерены уничтожить в установленном порядке.

Как сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области, обнаруженный во вторник взрывоопасный предмет был идентифицирован как современный артиллерийский снаряд калибра 152 мм.

"Пиротехники ГСЧС изъяли опасную находку, которая в дальнейшем будет уничтожена в установленном порядке", - отмечается в сообщении.

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Новости Украины, ГСЧС, ММК, Пиротехники, Снаряд.
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