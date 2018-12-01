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Неизвестные в столице смертельно ранили иностранца

Неизвестные в столице смертельно ранили иностранца
13:43 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины: Полиция Киева расследует обстоятельства убийства иностранца в Деснянском районе столицы.

Неизвестные в Деснянском районе Киева выстрелом в спину смертельно ранили 39-летнего иностранца.

По сообщению отдела коммуникации полиции Киева, правоохранители в дежурной части Деснянского управления полиции получили информацию об инциденте от врача "скорой помощи".

Как сообщается, полицейские на месте событий обнаружили 39-летнего мужчину без признаков жизни с огнестрельным ранением. Во время осмотра была извлечена пуля. Полицейские опросили товарища погибшего о причинах случившегося.

"Правоохранители опросили свидетеля - 61-летнего товарища потерпевшего. Мужчина объяснил, что они были в кафе, а потом решили идти домой. Его друг первым вышел на улицу, а свидетель задержался. Когда же он подошел, увидел, что потерпевший разговаривал с двумя незнакомцами. Мужчины отправились домой, и в это время прозвучало несколько выстрелов. На место происшествия сразу вызвали "скорую", врачи которое констатировали смерть", - сказано в сообщении.

Полиция начала уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство" УК Украины, эта статья предусматривает до 15 лет лишения свободы. Правоохранители проводят меры по задержанию причастных лиц и установлению мотивов убийства.

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Киев, Полиция, Убийство, Выстрел, Убийство иностранца.
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