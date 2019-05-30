"Азов" опубликовал видео уничтожения пехоты боевиков (Видео)

Военнослужащие отдельного отряда специального назначения полка особого назначения Нацгвардии Украины "Азов" продолжают нести службу в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе и поразили противотанковой управляемой ракетой (ПТУР) долговременную замаскированную огневую точку (ДЗОТ) боевиков. "Война на Донбассе продолжается. Полк "Азов" продолжает наносить сокрушительные удары оккупантам. Видео с БПЛА, на котором бойцы ООС прицельно поражают вражеские позиции. Азовцы уничтожают пехоту террористов. Управляемые ракеты летят прямо в ДЗОТ оккупантов", - говорится в сообщении, сопровождающем соответствующий видеоролик, опубликованный на Ютуб-канале полка "Азов".