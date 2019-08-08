МККК направил в ОРДЛО 231 тонну гуманитарной помощи

Новости Украины:Донецк и Луганск получили 231,2 тонны гуманитарной помощи.

Международный комитет Красного Креста (МККК) направил через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" в отдельные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) 231,2 тонны гуманитарной помощи.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

На временно оккупированную территорию проследовало 13 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом от МККК с продуктовыми наборами, лекарственными средствами и строительными материалами,говориться в сообщении.

Напомним,германия выделит 5,8 млн евро на гуманитарные проекты МККК в Украине