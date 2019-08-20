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В генеральном консульстве Германии в Донецке новый глава

В генеральном консульстве Германии в Донецке новый глава
13:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Посольство

Новости Украины:Генконсульство Германии в Донецке возглавил Штефан Кайл.

Новым главой генерального консульства Германии в г.Донецке временно базируется в г.Днепр (Днепропетровская обл.), стал Штефан Кайл, сообщает посольство Германии в Украине.

"Приветствуем нового главу генерального консульства ФРГ в Донецке с временным офисом в Днепре, господина Штефана Кайля", - сказано вы сообщении немецкого посольства в микроблоге Твиттер во вторник.

По информации дипмиссии, 15 августа Кайл получил от Министерства иностранных дел Украины консульскую экзекватуру – специальное разрешение на выполнение консульских действий в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

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Германия, Посольство, Посол, Генконсульство, Генконсульство Германии.
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