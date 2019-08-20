В генеральном консульстве Германии в Донецке новый глава

Новости Украины:Генконсульство Германии в Донецке возглавил Штефан Кайл.

Новым главой генерального консульства Германии в г.Донецке временно базируется в г.Днепр (Днепропетровская обл.), стал Штефан Кайл, сообщает посольство Германии в Украине.

"Приветствуем нового главу генерального консульства ФРГ в Донецке с временным офисом в Днепре, господина Штефана Кайля", - сказано вы сообщении немецкого посольства в микроблоге Твиттер во вторник.

Вітаємо нового очільника Генерального консульства ФРН в Донецьку з тимчасовим офісом у Дніпрі, пана Штефана Кайля! 15.08. він отримав @MFA_Ukraine екзекватуру – спеціальний дозвіл на виконання конс. дій у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Донецькій та Луганській обл. pic.twitter.com/T9kR2ZprkO — Посольство Німеччини (@GermanyinUA) 20 августа 2019 г.

По информации дипмиссии, 15 августа Кайл получил от Министерства иностранных дел Украины консульскую экзекватуру – специальное разрешение на выполнение консульских действий в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях.