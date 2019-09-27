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В Харьковской области мужчина кинулся под поезд (Фото)

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В Харьковской области мужчина кинулся под поезд (Фото)
11:17 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:От полученных травм 45-летний мужчина умер.

Вчера, 26 сентября, в городе Изюм произошло происшествие. В полицию поступило заявление. что около 13:28 мужчина кинулся под поезд.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Харьковской области. 

Сразу на место происшествия выехала полиция.

Как оказалось, мужчина неоднократно пытался покончить жизнь самоубийством. После смерти матери он был подавленном состоянии и начал употреблять алкоголь.

В тот день за 30 мин до трагедии мужчина пытался повеситься, однако коллеги успели спасти его. Вскоре они всполошились, ведь тот перестал выходить на связь. 

Мужчина был доставлен в больницу, но поспешно сбежал.

Сейчас тело самоубийцы отправлено в морг. Информация зарегистрирована в  Изюмском отделе полиции.

Поезда продолжают работу в обычном графике.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Напомним, в Савранском районе Одесской области застрелился молодой мужчина.

Как сообщалось ранее, в Одессе пенсионерка совершила самоубийство, выбросившись из окна на 13-м этаже жилого дома.

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Харьков, Харьковская область, Поезд, Самоубийство, Нацполиция.
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