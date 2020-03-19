В Мариуполе, где обнаружен коронавирус, начали дезинфицировать улицы хлорным раствором

В Мариуполе начали мыть дороги и тротуары хлорным раствором в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Как сообщает 0629, об этом на брифинге сообщил заместитель городского головы Мариуполя Михаил Когут.
"Возможно, будем использовать и мыльные растворы. Все это новая информация для нас. Все, что мы делаем, мы делаем впервые", - сказал чиновник.
По его словам, ежедневно в Мариуполе будут обрабатывать 250 км дорог и 50 км тротуаров.
За вчера было дезинфицировано 4300 из 5000 подъездов многоквартирных домов, за данное направление ответственны управляющие компании и ОСМД.
Также проводятся дополнительные анализы питьевой воды, увеличено количество проб до двух и ежедневно проверяются стоки. Дополнительно обрабатываются мусорные контейнеры, закуплены дезсредства.
На ТБО организован дезбарьер для обработки транспорта.
Напомним:
В связи с распространением коронавируса более 30 000 украинских граждан вернулись домой.
Для эвакуации 35,2 тыс. украинцев из-за рубежа необходимо выделить $4,2 млн бюджетных средств.
Более 3 тысяч граждан Украины в Чехии зарегистрировались в украинском посольстве в Прага для эвакуации, и в ближайшие дни вернутся в Украину специальными рейсами авиакомпании "Sky Up" или специальными поездами.