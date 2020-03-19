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В Мариуполе, где обнаружен коронавирус, начали дезинфицировать улицы хлорным раствором

В Мариуполе, где обнаружен коронавирус, начали дезинфицировать улицы хлорным раствором
13:04 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса власти Мариуполя приняли меры для снижения опастности заражения в городе.

В Мариуполе начали мыть дороги и тротуары хлорным раствором в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Как сообщает 0629, об этом на брифинге сообщил заместитель городского головы Мариуполя Михаил Когут.

"Возможно, будем использовать и мыльные растворы. Все это новая информация для нас. Все, что мы делаем, мы делаем впервые", - сказал чиновник.

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По его словам, ежедневно в Мариуполе будут обрабатывать 250 км дорог и 50 км тротуаров.

За вчера было дезинфицировано 4300 из 5000 подъездов многоквартирных домов, за данное направление ответственны управляющие компании и ОСМД.

Также проводятся дополнительные анализы питьевой воды, увеличено количество проб до двух и ежедневно проверяются стоки. Дополнительно обрабатываются мусорные контейнеры, закуплены дезсредства.

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На ТБО организован дезбарьер для обработки транспорта.

Напомним:

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Все по теме:

Украина, Заболевание, Мариуполь, Карантин, Заражение, ГСЧС, Коронавирус.
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