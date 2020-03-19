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В Черновицкой области подозревают коронавирус у 28 человек

В Черновицкой области подозревают коронавирус у 28 человек
15:37 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: facebook/cvODA

Новости Украины:В Черновицкой области за последние сутки с подозрением на коронавирус COVID-19 обратились 7 человек, в общем, подозревают вирус у 28 человек.

Коронавирус в Черновицкой области подозревают у 28 человек.

Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации. Сведения обнародованы по состоянию на 11:00.

"Количество больных COVID-19 в Черновицкой области не изменилось – 10 человек (1 случай летальный). За последние сутки с подозрением на COVID-19 обратились 7 человек. В общем, с подозрением на данный момент есть 28 человек. Две мамы и трое деток, у которых диагностировали коронавирус, чувствуют себя хорошо, лихорадки у них нет", - сообщили в ОГА.

В пресс-службе уточнили, что в регионе установлено пять санитарно-карантинных постов в Вижнице, Снятыне, Залещиках, Атаках, Новоднестровске.

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"Основная их цель - информирование населения, контроль передвижения и измерения температуры у граждан", - пояснили в ведомстве.

И добавили, что посты появились в Бруснике, Колинковцах, Грозинцах, Бочковцях. Их установили с целью ограничения передвижения и дополнительного информирования населения. В этих селах есть люди, которые имеют признаки болезни и историю путешествия в страны, где есть коронавирус, или историю контактов с больными, объясняют в администрации.

 Напомним: 

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Карантин, Черновицкая область, Коронавирус, Covid-19.
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