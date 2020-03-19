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В Харькове волонтеры бесплатно будут возить людей из спальных районов

В Харькове волонтеры бесплатно будут возить людей из спальных районов
17:25 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook

Новости Украины:В связи с ограничением на движение транспорта волонтеры в Харькове будут бесплатно возить людей.

Бесплатную доставку людей в центр из спальных районов Харькова запускает международный благотворительный фонд народного депутата Александра Фельдмана совместно с концерном АВЭК.

Информация размещена на сайте фонда со ссылкой на его директора Максима Водку. 

Как отмечается, на период карантина в Харькове запустят бесплатные социальные автобусные маршруты из спальных районов в центр города. 

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По словам Водки, весь автопарк этих структур - несколько десятков автобусов и микроавтобусов - направлен для помощи харьковчанам в перемещении по городу.

"Транспорт нужен, в первую очередь, для проезда медицинских работников, сотрудников продовольственных магазинов, предприятий коммунального обслуживания и других объектов, без которых невозможно функционирование города. Призываем харьковчан соблюдать все карантинные мероприятия и не пользоваться общественным транспортом без насущной необходимости", - отметил Водка.

Как говорится в сообщении, автобусы будут ходить по маршрутам:

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  • ст.м. "Индустриальная" — ст.м. "Пл. Конституции";
  • Залютино — ст.м. "Холодная Гора" — Южный вокзал — ст.м. "Пл. Конституции";
  • поселок "Победа" (Филиппов) — Новая Бавария — пр. Любови Малой — Южный вокзал — ст. "Госпром"; 
  • 602-й микрорайон — пр. Юбилейный — пр. Льва Ландау — Салтовское шоссе — Московский проспект — ст.м. "Пл. Конституции".

Что касается времени работы бесплатных автобусов, то, пояснили в Фонде Фельдмана, автобусы будут ходить в часы пик: "Это значит, в утреннее и вечернее время. Без уточнений".

Напомним: 

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Украина, Харьков, Транспорт, Карантин, Коронавирус.
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