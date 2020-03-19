В Харькове волонтеры бесплатно будут возить людей из спальных районов

Бесплатную доставку людей в центр из спальных районов Харькова запускает международный благотворительный фонд народного депутата Александра Фельдмана совместно с концерном АВЭК.
Информация размещена на сайте фонда со ссылкой на его директора Максима Водку.
Как отмечается, на период карантина в Харькове запустят бесплатные социальные автобусные маршруты из спальных районов в центр города.
По словам Водки, весь автопарк этих структур - несколько десятков автобусов и микроавтобусов - направлен для помощи харьковчанам в перемещении по городу.
"Транспорт нужен, в первую очередь, для проезда медицинских работников, сотрудников продовольственных магазинов, предприятий коммунального обслуживания и других объектов, без которых невозможно функционирование города. Призываем харьковчан соблюдать все карантинные мероприятия и не пользоваться общественным транспортом без насущной необходимости", - отметил Водка.
Как говорится в сообщении, автобусы будут ходить по маршрутам:
Что касается времени работы бесплатных автобусов, то, пояснили в Фонде Фельдмана, автобусы будут ходить в часы пик: "Это значит, в утреннее и вечернее время. Без уточнений".
Напомним:
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