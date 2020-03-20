На Буковине зафиксировали еще 5 случаев заболевания коронавирусом

Новости Украины:В Украине зафиксировали еще пять новых случаев инфицирования коронавирусом.

В Черновицкой области подтвердили еще 5 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом во время прямого включения на своей странице в Facebook сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

"Только что мы получили подтверждение и вынужден сообщить, что количество зараженных коронавирусом буковинцев выросло на 5 человек. Теперь на Буковине уже есть 15 больных этой болезнью", - сказал председатель ОГА.

Напомним: