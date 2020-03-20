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Карантин в Украине: Во Львове отменили льготы на проезд в общественном транспорте

Карантин в Украине: Во Львове отменили льготы на проезд в общественном транспорте
05:55 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Во Львове отказались от бесплатного проезда для льготников в общественном транспорте.

С понедельника, 23 марта, на время карантина в коммунальном транспорте Львова отменяется льготный проезд. Такое решение приняла городская комиссия ТЭБ и ЧС во время заседания 19 марта, пишет "Zaxid.net".

"С понедельника отменен бесплатный проезд для льготных категорий в общественном транспорте на время карантина", – говорится в сообщении на Telegram-канале Львовского городского совета "Львов vs коронавирус".

Отметим, что право на бесплатный проезд в коммунальном общественном транспорте Львова имеют пенсионеры, военнослужащие, ветераны войны и службы в внутренних органах, инвалиды войны, чернобыльцы, инвалиды всех групп, дети школьного возраста и дети из многодетных семей.

Напомним, что во время карантина в общественном транспорте может одновременно находиться не более 10 пассажиров. Львовская полиция следит за соблюдением этого правила и штрафует водителей. 19 марта правоохранители оштрафовали 5 водителей на 17 тыс. грн каждого за нарушение норм карантина.

По информации заместителя городского головы Львова Ирины Маруняк, после введении карантина во Львове существенно сократился выпуск автобусов на маршруты. Так, 19 марта на маршруты выехало только 40% городских автобусов. К концу дня их количество еще больше сократилось.

"Много маршруток сегодня не выехали на рейсы еще и из-за того, что приостановили курсирование пригородных маршрутов, а многие водители живут в селах и не смогли добраться на работу. Поэтому сегодня на утро выход автобусов АТП-1 на маршруты составил более 40%, а частных тоже примерно 40%, троллейбусы и трамваи были в большем количестве. В обед на маршрутах частных перевозчиков ездило всего 10%", – сообщила Ирина Маруняк.

Также причины такого решения объяснил мэр Львова Андрей Садовый в своем видеообращении к жителям города.

Напомним: 

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Львов, Андрей Садовый, Маршрутка, Карантин, Проезд, Ирина Маруняк.
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