Карантин в Украине: в Одесский городской электротранспорт не будут пускать более 10 человек

Новости Украины:В Одессе с 19 марта в городской электротранспорт будут пускать не более 10 человек.

В Одессе с 19 марта из-за коронавируса в городской электротранспорт будут пускать не более 10 человек.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, с завтрашнего дня в городе значительно сократят количество пассажиров, которых единоразово будут допускать в салоны трамваев и троллейбусов.

"Если в салон войдет более 10 пассажиров, подвижной состав коммунального предприятия "Одесгорэлектротранс" не будет осуществлять движение по маршруту", - заявили в мэрии.

Отмечается, что на автобусных маршрутах также будут соблюдаться ограничения по количеству перевозимых пассажиров.

Сегодня на маршруты не выехала половина пассажирских автобусов, из-за чего значительный пассажиропоток перешел на общественный электротранспорт.

Меры по предотвращению распространения коронавируса:

16 марта Кабинет министров во исполнение поручения президента Украины и решения Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС принял решение об ограничении пассажирских перевозок на территории Украины для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Согласно соответствующему постановлению, с 18 марта по 3 апреля в Украине введен запрет железнодорожного, авиа- и автобусного междугородных и межобластных пассажирских перевозок.

Также запрещена перевозка более 10 пассажиров одновременно в трамваях, троллейбусах и автомобильном транспорте, в автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах.

Напомним: