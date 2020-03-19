Карантин в Украине: в Одесский городской электротранспорт не будут пускать более 10 человек

В Одессе с 19 марта из-за коронавируса в городской электротранспорт будут пускать не более 10 человек.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, с завтрашнего дня в городе значительно сократят количество пассажиров, которых единоразово будут допускать в салоны трамваев и троллейбусов.
"Если в салон войдет более 10 пассажиров, подвижной состав коммунального предприятия "Одесгорэлектротранс" не будет осуществлять движение по маршруту", - заявили в мэрии.
Отмечается, что на автобусных маршрутах также будут соблюдаться ограничения по количеству перевозимых пассажиров.
Сегодня на маршруты не выехала половина пассажирских автобусов, из-за чего значительный пассажиропоток перешел на общественный электротранспорт.
Меры по предотвращению распространения коронавируса:
16 марта Кабинет министров во исполнение поручения президента Украины и решения Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС принял решение об ограничении пассажирских перевозок на территории Украины для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
Согласно соответствующему постановлению, с 18 марта по 3 апреля в Украине введен запрет железнодорожного, авиа- и автобусного междугородных и межобластных пассажирских перевозок.
Также запрещена перевозка более 10 пассажиров одновременно в трамваях, троллейбусах и автомобильном транспорте, в автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах.
Напомним:
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