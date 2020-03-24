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В Одесскую область доставили тесты на коронавирус: что передадут районам

В Одесскую область доставили тесты на коронавирус: что передадут районам
23:24 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Одесская область получила почти 6 тысяч экспресс-тестов на выявление коронавируса.

Одесская область сегодня получила почти 6 тыс. экспресс-тестов на выявление коронавируса.

Как сообщили в управлении коммуникаций и информационной политики Одесской областной государственной администрации, каждый из 26 районов области получил по 50 экспресс-тестов.

"Больше тестов получили основные госпитальные базы, среди которых больницы городов Измаил и Подольск, а также – Одесская городская инфекционная больница. В общей сложности, регион получил 5,8 тыс. экспресс-тестов", - говорится в сообщении.

Кроме того, в регион доставили около 2 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус, которые передадут в вирусологическую лабораторию Одессы. Отмечается, что это позволит сэкономить много времени и упростит тестирование на коронавирусную инфекцию в регионе.

Также в Одесскую область доставили более 500 защитных костюмов для медиков и 5 тысяч защитных масок N95.

Напомним: 

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Одесская область, Коронавирус, Одесская ОГА, Тесты на коронавирус.
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