В Одесскую область доставили тесты на коронавирус: что передадут районам

Одесская область сегодня получила почти 6 тыс. экспресс-тестов на выявление коронавируса.
Как сообщили в управлении коммуникаций и информационной политики Одесской областной государственной администрации, каждый из 26 районов области получил по 50 экспресс-тестов.
"Больше тестов получили основные госпитальные базы, среди которых больницы городов Измаил и Подольск, а также – Одесская городская инфекционная больница. В общей сложности, регион получил 5,8 тыс. экспресс-тестов", - говорится в сообщении.
Кроме того, в регион доставили около 2 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус, которые передадут в вирусологическую лабораторию Одессы. Отмечается, что это позволит сэкономить много времени и упростит тестирование на коронавирусную инфекцию в регионе.
Также в Одесскую область доставили более 500 защитных костюмов для медиков и 5 тысяч защитных масок N95.
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