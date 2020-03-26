ЧС в Украине: на Закарпатье планируют перекрыть часть дорог

В связи с введением режима чрезвычайной ситуации на территории Украины в Закарпатской области перекроют движение автомобильного транспорта на участках части автодорог, соединяющих регион с другими.
Соответствующее решение приняли на заседании Региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на сайте Закарпатской облгосадминистрации.
Об этом у себя на странице в Facebook сообщил исполняющий обязанности председателя ОГА Алексей Гетманенко.
Ограничительные меры вводятся начиная с 00.00 27 марта до 24 апреля.
В частности, будет приостановлено движение транспорта на перевальных участках следующих автомобильных дорог:
Ужоцкий перевал (автодорога Н-13 Львов-Самбор-Ужгород);
Торуньский (Вышковский перевал (автодорога Р-21 Долина-Хуст).
На перевальных участках дорог Яблунецкий перевал (автодорога Н-09 Мукачево-Рогатин-Львов) и Абранський перевал (автодорога М-06 Киев-Чоп) выставят контрольно-пропускные пункты и будут проводить температурный скрининг тех, кто въезжает на территорию области.
Напомним:
Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 26 марта превысило 470 тыс., из них более 300 тыс. — активные. На планете около 180 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.
По последним данным, в Украине зафиксировано 156 случаев заражения коронавирусом и 5 смертей от инфекции. Также в Минздрав поступило 183 сообщения о подозрении на коронавирус. Всего с начала года поступило 1124 сообщения о подозрении на COVID-19.
Кабинет министров принял решение продлить карантин в Украине до 24 апреля. В дальнейшем ограничения могут быть как отменены досрочно, так и продлены на неизвестное время. Также правительство расширило режим чрезвычайной ситуации на всю страну.
Кроме того, с 27 марта будет полностью запрещено движение пассажиров через украинскую границу из-за распространения коронавируса.
Кабинет министров усилил ограничительные меры для предотвращение распространения в Украине COVID-1.
Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.