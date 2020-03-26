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ЧС в Украине: на Закарпатье планируют перекрыть часть дорог

ЧС в Украине: на Закарпатье планируют перекрыть часть дорог
14:47 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: unsplash.com

Новости Украины:В связи с расапрост ранением коронавирус в Украине на Закарпатье перекроют часть дорог.

В связи с введением режима чрезвычайной ситуации на территории Украины в Закарпатской области перекроют движение автомобильного транспорта на участках части автодорог, соединяющих регион с другими.

Соответствующее решение приняли на заседании Региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на сайте Закарпатской облгосадминистрации.

Об этом у себя на странице в Facebook сообщил исполняющий обязанности председателя ОГА Алексей Гетманенко.

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Ограничительные меры вводятся начиная с 00.00 27 марта до 24 апреля.

В частности, будет приостановлено движение транспорта на перевальных участках следующих автомобильных дорог:

  • Ужоцкий перевал (автодорога Н-13 Львов-Самбор-Ужгород);

  • Торуньский (Вышковский перевал (автодорога Р-21 Долина-Хуст).

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На перевальных участках дорог Яблунецкий перевал (автодорога Н-09 Мукачево-Рогатин-Львов) и Абранський перевал (автодорога М-06 Киев-Чоп) выставят контрольно-пропускные пункты и будут проводить температурный скрининг тех, кто въезжает на территорию области.

Напомним: 

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ОГА, Закарпатье, Карантин, Заражение, Коронавирус.
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