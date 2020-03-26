Контроль за соблюдением карантина: Минцифры анонсировало мобильное приложение

Министерство цифровой трансформации на следующей неделе запустит мобильное приложение для контроля за соблюдением карантина или самоизоляции.
Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.
С помощью этого приложения будет осуществляться обязательный контроль для больных коронавирусом и добровольный контроль для самоизолированных с помощью данных геолокации и FaceID (сканер объёмно-пространственной формы лица человека).
"Сразу успокою – никакого "большого брата" или слежки за гражданами. Обязательный контроль для больных и добровольный для самоизолированных путем снятия в случайный период времени геолокации и FaceID. По-другому эпидемию не остановить", - написал он.
Также приложение даст возможность больным COVID-19 заказывать онлайн продукты питания и лекарства.
Кроме того, Федоров анонсировал изменения в приложение "Дія", предусматривающие возможность мониторинга потенциального контакта с больным.
"Следующим шагом станет введение в "Дія" возможности мониторинга потенциального контакта с больным. Идея состоит в применении широкой сети QR-кодов в магазинах, такси и так далее. Если человек начинает добровольно сканировать коды, то мы сможем его предупреждать о возможном контакте с больным. Опять же, никакого геотаргетинга (слежки)", - написал он.
Как сообщалось ранее, Министерство цифровой трансформации Украины планирует запустить более 20 образовательных онлайн-курсов по цифровой грамотности до конца этого года.
Минцифры создало обзорный образовательный сериал "Карантин: онлайн-сервисы для учителей", в котором учителям будет предоставлена информация об интернет-платформах дистанционного обучения.
Напомним:
Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 26 марта превысило 470 тыс., из них более 300 тыс. — активные. На планете около 180 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.
По последним данным, в Украине зафиксировано 156 случаев заражения коронавирусом и 5 смертей от инфекции. Также в Минздрав поступило 183 сообщения о подозрении на коронавирус. Всего с начала года поступило 1124 сообщения о подозрении на COVID-19.
Кабинет министров принял решение продлить карантин в Украине до 24 апреля. В дальнейшем ограничения могут быть как отменены досрочно, так и продлены на неизвестное время. Также правительство расширило режим чрезвычайной ситуации на всю страну.
Кроме того, с 27 марта будет полностью запрещено движение пассажиров через украинскую границу из-за распространения коронавируса.
Кабинет министров усилил ограничительные меры для предотвращение распространения в Украине COVID-1.
Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.