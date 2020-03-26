Контроль за соблюдением карантина: Минцифры анонсировало мобильное приложение

Новости Украины:В связи с введением карантина и ЧС в Украине Минцифры анонсировали приложение для контроля за соблюдением карантина.

Министерство цифровой трансформации на следующей неделе запустит мобильное приложение для контроля за соблюдением карантина или самоизоляции.

Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

С помощью этого приложения будет осуществляться обязательный контроль для больных коронавирусом и добровольный контроль для самоизолированных с помощью данных геолокации и FaceID (сканер объёмно-пространственной формы лица человека).

"Сразу успокою – никакого "большого брата" или слежки за гражданами. Обязательный контроль для больных и добровольный для самоизолированных путем снятия в случайный период времени геолокации и FaceID. По-другому эпидемию не остановить", - написал он.

Также приложение даст возможность больным COVID-19 заказывать онлайн продукты питания и лекарства.

Кроме того, Федоров анонсировал изменения в приложение "Дія", предусматривающие возможность мониторинга потенциального контакта с больным.

"Следующим шагом станет введение в "Дія" возможности мониторинга потенциального контакта с больным. Идея состоит в применении широкой сети QR-кодов в магазинах, такси и так далее. Если человек начинает добровольно сканировать коды, то мы сможем его предупреждать о возможном контакте с больным. Опять же, никакого геотаргетинга (слежки)", - написал он.

Как сообщалось ранее, Министерство цифровой трансформации Украины планирует запустить более 20 образовательных онлайн-курсов по цифровой грамотности до конца этого года.

Минцифры создало обзорный образовательный сериал "Карантин: онлайн-сервисы для учителей", в котором учителям будет предоставлена информация об интернет-платформах дистанционного обучения.

Напомним: