Ситуация в ООС: С начала суток зафиксировано 10 вражеских обстрелов

С начала текущих суток на Донбассе зафиксировано 10 вражеских обстрелов, два военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
Об этом сообщает сводка штаба ООС.
"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации десять раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме этого, отмечена работа снайперской пары", - указали в штабе.
Как указано, украинские защитники немедленно отреагировали на вражеские вооруженные провокации. Украинские военнослужащие открыли прицельный огонь по позициям противника, заставив его прекратить обстрелы.
"Сегодня, 28 марта, в результате вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Их было эвакуировано в военно-медицинское учреждение, где врачами оперативно предоставлено надлежащую медицинскую помощь", - отметили в штабе.
Как сообщается, на сегодня случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
Как сообщалось ранее, в зоне ООС из-за коронавируса ввели ограничения.
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