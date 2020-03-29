Риск заражения: в Тернополе увольняются инфекционисты

Новости Украины:В Тернополе из-за риска заражения коронавирусом увольняются врачи-инфекционисты.

В Тернополе из инфекционного отделения больницы уволились 8 врачей из-за опасности заболеть коронавирусной инфекцией.

Об этом в программе "Тема дня" на "Общественном" сообщил главный врач Тернопольской больницы скорой помощи Ярослав Чайковский.

"8 работников уже уволились из инфекционного отделения, даже еще не контактируя с больными коронавирусной инфекцией. Потому что есть опасения, есть риски для собственного здоровья. У кого-то хронические заболевания, у кого-то маленькие дети. И чтобы не подвергать семью опасности, люди уволились с работы. Этого могло бы не произойти, если бы у наших работников была мотивация. Получая 4 тыс. грн зарплаты, мало кто может отдавать себя работе в таких опасных условиях", - отметил Чайковский.

По его словам, сейчас медикам выплатили только надбавку в размере должностного оклада, предусмотренную постановлением городского головы Тернополя Сергея Надала для медработников, которые контактируют с больными коронавирусной инфекцией.

В то же время обещанные правительством 200% надбавки еще не выплачивали.

Также для безопасности семей медработников, для работников больницы предоставили номера отеля "Галичина".

"Со вчерашнего дня работники инфекционного отделения в нерабочее время отдыхают в гостинице "Галичина". Трое наших сотрудников поселились там. Они не возвращаются в семью, чтобы не подвергать родственников рискам", - сказал Чайковский.

Коронавирус в Тернопольской области:

Как сообщили в Тернопольском штабе борьбы с коронавирусом, по состоянию на 10:00 в Тернопольской области зарегистрированы 57 случаев COVID-19, подтвержденные лабораторно. Из них 44 больных - жители Монастыриского района (1 - летальный), 9 - жителей Залещицкого района, 2 - жители города Тернополь, 1 - житель Тернопольского района, 1 - житель Кременецкого района.

Проверяются 11 подозрений на коронавирус.

Напомним: